https://ria.ru/20230828/obstrel-1892758550.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 28.08.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили в понедельник семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:51

2023-08-28T18:51

2023-08-28T18:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска в 18.21 выпустили еще два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892614975.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк