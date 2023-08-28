https://ria.ru/20230828/obstrel-1892741763.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 28.08.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска за 17 минут выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:21

2023-08-28T18:21

2023-08-28T18:21

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.42 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.46 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в телеграм-канале. Кроме того, с 17.49 по 17.59 украинские войска выпустили в общей сложности еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия