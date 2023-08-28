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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892741034.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили вечером в понедельник 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:15
2023-08-28T18:15
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили вечером в понедельник 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.28 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в телеграм-канале. Кроме того, с 17.30 по 17.38 украинские войска выпустили в общей сложности еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Макеевке. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892614975.html
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макеевка, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили вечером в понедельник 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.28 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в телеграм-канале.
Кроме того, с 17.30 по 17.38 украинские войска выпустили в общей сложности еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Макеевке.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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