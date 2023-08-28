ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
СЦКК: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку, Макеевке и Ясиноватой
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.44 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 16.50 по 17.22 украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району, Макеевке, а также по Киевскому и Петровскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.