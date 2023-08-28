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Украинские войска выпустили 25 снарядов по ДНР - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892720581.html
Украинские войска выпустили 25 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 25 снарядов по ДНР - РИА Новости, 28.08.2023
Украинские войска выпустили 25 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:58
2023-08-28T16:58
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
происшествия
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 16.15 по 16.31 выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Гольмовскому. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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донецк, макеевка, происшествия, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Происшествия, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 25 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска с 16.15 по 16.31 выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Гольмовскому.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПроисшествияСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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