https://ria.ru/20230828/obstrel-1892657871.html

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 28.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска выпустили из артиллерии 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Зайцеву, сообщило в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:35

2023-08-28T13:35

2023-08-28T13:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Зайцеву, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 11.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 12.35 по 12.55 украинские войска выпустили семь снарядов калибрами 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия