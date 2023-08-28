https://ria.ru/20230828/obstrel-1892639406.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.08.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена, здание школы получило повреждения в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:45
2023-08-28T12:45
2023-08-28T12:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена, здание школы получило повреждения в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа по состоянию на 11.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по проспекту Ленина, 221 ранена женщина 1967 года рождения. Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - МБОУ "Школа № 31 "Созвездие" город Горловка" по проспекту Ленина", - говорится в сообщении представительства. Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении здания одного из детских садов в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск. Кроме того, с 10.15 за час украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина