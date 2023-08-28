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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892639406.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.08.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена, здание школы получило повреждения в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:45
2023-08-28T12:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена, здание школы получило повреждения в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа по состоянию на 11.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по проспекту Ленина, 221 ранена женщина 1967 года рождения. Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - МБОУ "Школа № 31 "Созвездие" город Горловка" по проспекту Ленина", - говорится в сообщении представительства. Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении здания одного из детских садов в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск. Кроме того, с 10.15 за час украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена, здание школы получило повреждения в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа по состоянию на 11.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по проспекту Ленина, 221 ранена женщина 1967 года рождения. Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - МБОУ "Школа № 31 "Созвездие" город Горловка" по проспекту Ленина", - говорится в сообщении представительства.
Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении здания одного из детских садов в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск.
Кроме того, с 10.15 за час украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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