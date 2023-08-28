Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили шестнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 00.15 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, в 00.50 и 8.45 было выпущено еще шесть снарядов по Киевскому и Петровскому району, в 07.05 обстреляли Ясиноватую тремя такими же снарядами.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.