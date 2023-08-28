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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 28.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска с начала суток выпустили шестнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:14

2023-08-28T09:14

2023-08-28T09:14

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили шестнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 00.15 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 00.50 и 8.45 было выпущено еще шесть снарядов по Киевскому и Петровскому району, в 07.05 обстреляли Ясиноватую тремя такими же снарядами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия