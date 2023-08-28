https://ria.ru/20230828/novosibirsk-1892608030.html

В Новосибирской области создали более 6 тысяч дополнительных мест в школах

В Новосибирской области создали более 6 тысяч дополнительных мест в школах - РИА Новости, 28.08.2023

В Новосибирской области создали более 6 тысяч дополнительных мест в школах

Более 6 тысяч дополнительных школьных мест созданы в Новосибирской области к новому учебному году за счет ввода новых школ и перепрофилирования помещений в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:00

2023-08-28T10:00

2023-08-28T10:39

новосибирская область

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч дополнительных школьных мест созданы в Новосибирской области к новому учебному году за счет ввода новых школ и перепрофилирования помещений в действующих, сообщает в понедельник областное правительство на сайте. Вопросы готовности системы образования региона к новому учебному году в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник рассмотрел губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Все муниципалитеты, вся Новосибирская область готова к началу нового учебного года. Попрошу 1 сентября провести все торжественные праздничные мероприятия с учетом того, что никакие пандемийные ограничения больше не действуют", - сказал глава региона. Министр образования региона Сергей Федорчук доложил, что в новом учебном году в области будет работать 1676 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей, в том числе 966 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, в которых будет обучаться более 372 тысяч школьников, из них около 49,7 тысячи первоклассников. Федорчук отметил, что с 1 сентября в регионе откроются две новых школы проектной мощностью 1074 места. Это школа по улице Крылова в Центральном районе на 249 мест (построена в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Современная школа") и школа по улице Большевистской в Октябрьском районе на 825 мест (построена в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Жилье"). "Также для создания дополнительных мест в школах успешно задействуется ресурс перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения их необходимым оборудованием в действующих образовательных организациях - таким способом в 2023 году открыто 5074 дополнительных места в школах за счет проведения ремонтных работ", - сообщили в облправительстве. В рамках подготовки к новому учебному году во всех школах провели текущие ремонты, капитальные ремонты отдельных элементов зданий и комплексные капремонты. На подготовку образовательных организаций из консолидированного бюджета Новосибирской области направлено более 2,5 миллиарда рублей. В 2023 году в Новосибирской области капитально ремонтируют 15 зданий общеобразовательных организаций.

https://realty.ria.ru/20230825/shkoly-1892139099.html

https://ria.ru/20230824/novosibirsk-1892003092.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, андрей травников, общество