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В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией - РИА Новости, 28.08.2023
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20:09 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/niger-1892779487.html
В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией
В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией - РИА Новости, 28.08.2023
В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией
Евросоюз считает решение мятежников в Нигере выслать посла Франции провокацией, которая не способствует дипломатическому урегулированию кризиса в этой стране. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:09
2023-08-28T20:09
в мире
нигер
франция
париж
мохамед базум
евросоюз
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Евросоюз считает решение мятежников в Нигере выслать посла Франции провокацией, которая не способствует дипломатическому урегулированию кризиса в этой стране. В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. "Решение путчистов выслать посла Франции является новой провокацией, которая не будет способствовать поиску дипломатического решения нынешнего кризиса. Европейский союз выражает полную поддержку послу Франции", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. В ЕС также еще раз заявили, что не собираются признавать власть мятежников в этой стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html
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в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Париж, Мохамед Базум, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией

В ЕС назвали решение мятежников выслать посла Франции из Нигера провокацией

© AFP 2023 / -Сторонники "Национального совета по защите отечества" с флагами на улице в Ниамее
Сторонники Национального совета по защите отечества с флагами на улице в Ниамее - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / -
Сторонники "Национального совета по защите отечества" с флагами на улице в Ниамее. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Евросоюз считает решение мятежников в Нигере выслать посла Франции провокацией, которая не способствует дипломатическому урегулированию кризиса в этой стране.
В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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"Решение путчистов выслать посла Франции является новой провокацией, которая не будет способствовать поиску дипломатического решения нынешнего кризиса. Европейский союз выражает полную поддержку послу Франции", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
В ЕС также еще раз заявили, что не собираются признавать власть мятежников в этой стране.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
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В миреНигерФранцияПарижМохамед БазумЕвросоюзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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