В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией
В ЕС назвали решение мятежников выслать посла Франции из Нигера провокацией
Сторонники "Национального совета по защите отечества" с флагами на улице в Ниамее. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Евросоюз считает решение мятежников в Нигере выслать посла Франции провокацией, которая не способствует дипломатическому урегулированию кризиса в этой стране.
В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом.
"Решение путчистов выслать посла Франции является новой провокацией, которая не будет способствовать поиску дипломатического решения нынешнего кризиса. Европейский союз выражает полную поддержку послу Франции", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
В ЕС также еще раз заявили, что не собираются признавать власть мятежников в этой стране.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.