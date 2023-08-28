https://ria.ru/20230828/niger-1892779487.html

В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией

В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией - РИА Новости, 28.08.2023

В ЕС назвали решение выслать посла Франции из Нигера провокацией

Евросоюз считает решение мятежников в Нигере выслать посла Франции провокацией, которая не способствует дипломатическому урегулированию кризиса в этой стране. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:09

2023-08-28T20:09

2023-08-28T20:09

в мире

нигер

франция

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мохамед базум

евросоюз

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Евросоюз считает решение мятежников в Нигере выслать посла Франции провокацией, которая не способствует дипломатическому урегулированию кризиса в этой стране. В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. "Решение путчистов выслать посла Франции является новой провокацией, которая не будет способствовать поиску дипломатического решения нынешнего кризиса. Европейский союз выражает полную поддержку послу Франции", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. В ЕС также еще раз заявили, что не собираются признавать власть мятежников в этой стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html

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в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, евросоюз, переворот в нигере — 2023