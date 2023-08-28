https://ria.ru/20230828/niger-1892629865.html

В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции

В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции - РИА Новости, 28.08.2023

В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции

Активисты в Нигере потребовали отключить воду и электричество в посольстве Франции в столице страны Ниамее и запретили доставку продуктов питания, следует из... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:55

2023-08-28T11:55

2023-08-28T11:55

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франция

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Активисты в Нигере потребовали отключить воду и электричество в посольстве Франции в столице страны Ниамее и запретили доставку продуктов питания, следует из заявления Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP). В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. В воскресенье истекал срок этого требования. "Председатель Национального комитета поддержки CNSP Эльх Исса Хасуми Бурейма требует от всех партнеров французских объектов в Нигере прекратить поставки электричества, воды и продуктов питания", - говорится в коммюнике, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Как отмечается, требование отключить от источников жизнеобеспечения посольство Франции в Ниамее и французское консульство в Зингере обращено к энергетической компании Нигера (Nigelec). Поставщики, которые продолжат обеспечивать французскую сторону товарами и услугами, будут считаться "врагами суверенного народа", говорится в заявлении. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230827/niger-1892545670.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023