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В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции - РИА Новости, 28.08.2023
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11:55 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/niger-1892629865.html
В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции
В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции - РИА Новости, 28.08.2023
В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции
Активисты в Нигере потребовали отключить воду и электричество в посольстве Франции в столице страны Ниамее и запретили доставку продуктов питания, следует из... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:55
2023-08-28T11:55
в мире
нигер
франция
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Активисты в Нигере потребовали отключить воду и электричество в посольстве Франции в столице страны Ниамее и запретили доставку продуктов питания, следует из заявления Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP). В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. В воскресенье истекал срок этого требования. "Председатель Национального комитета поддержки CNSP Эльх Исса Хасуми Бурейма требует от всех партнеров французских объектов в Нигере прекратить поставки электричества, воды и продуктов питания", - говорится в коммюнике, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Как отмечается, требование отключить от источников жизнеобеспечения посольство Франции в Ниамее и французское консульство в Зингере обращено к энергетической компании Нигера (Nigelec). Поставщики, которые продолжат обеспечивать французскую сторону товарами и услугами, будут считаться "врагами суверенного народа", говорится в заявлении. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230827/niger-1892545670.html
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
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353
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в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции

Сторонники военных в Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции

© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Активисты в Нигере потребовали отключить воду и электричество в посольстве Франции в столице страны Ниамее и запретили доставку продуктов питания, следует из заявления Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP).
В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. В воскресенье истекал срок этого требования.
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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"Председатель Национального комитета поддержки CNSP Эльх Исса Хасуми Бурейма требует от всех партнеров французских объектов в Нигере прекратить поставки электричества, воды и продуктов питания", - говорится в коммюнике, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается, требование отключить от источников жизнеобеспечения посольство Франции в Ниамее и французское консульство в Зингере обращено к энергетической компании Нигера (Nigelec).
Поставщики, которые продолжат обеспечивать французскую сторону товарами и услугами, будут считаться "врагами суверенного народа", говорится в заявлении.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Есть такая работа — демократию защищать
20 августа, 08:00
 
В миреНигерФранцияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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