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В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
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01:22 28.08.2023 (обновлено: 02:12 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/napadenie-1892586584.html
В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка
В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка
Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале, ему пришлось спасаться в морской воде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T01:22
2023-08-28T02:12
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале, ему пришлось спасаться в морской воде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успел зайти в море, а животные, испугавшись воды, остановились на берегу. "По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду", — говорится в сообщении. В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку. Как отметили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка тому, как местные власти и специализированные организации соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка

Прокуратура: в Махачкале стая собак напала на ребенка, он спасся, зайдя в море

© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале, ему пришлось спасаться в морской воде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успел зайти в море, а животные, испугавшись воды, остановились на берегу.
"По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду", — говорится в сообщении.
В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку.
Как отметили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка тому, как местные власти и специализированные организации соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными.
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