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В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка

В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023

В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка

Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале, ему пришлось спасаться в морской воде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T01:22

2023-08-28T01:22

2023-08-28T02:12

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале, ему пришлось спасаться в морской воде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успел зайти в море, а животные, испугавшись воды, остановились на берегу. "По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду", — говорится в сообщении. В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку. Как отметили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка тому, как местные власти и специализированные организации соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными.

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происшествия, махачкала, россия