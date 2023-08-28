https://ria.ru/20230828/nakopleniya-1892589888.html

Аналитики узнали, на что чаще всего копят россияне

Аналитики узнали, на что чаще всего копят россияне - РИА Новости, 28.08.2023

Аналитики узнали, на что чаще всего копят россияне

Чаще всего россияне откладывают сбережения на финансовую "подушку безопасности" и автомобили, реже - на новую технику и недвижимость, говорится в исследовании... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T03:40

2023-08-28T03:40

2023-08-28T03:40

общество

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Чаще всего россияне откладывают сбережения на финансовую "подушку безопасности" и автомобили, реже - на новую технику и недвижимость, говорится в исследовании Сбербанка, которое есть у РИА Новости. "Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва - такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у 2 миллионов вкладчиков банка", — говорится в исследовании, в котором анализировались цели, которые указывают клиенты, открывая вклад.На втором месте расположилась мечта об автомобиле, эту цель для накоплений поставили для себя более 630 тысяч вкладчиков. Примерно одинаково распределились у клиентов желания новой техники, праздников, недвижимости и отдыха - более полумиллиона вкладчиков так обозначили свои цели. Среди популярных накоплений фигурирует помощь семье и родителям, а также здоровье и образование. Однако встречаются и более необычные цели: по данным банка, 41 тысяча вкладчиков копят на стоматолога, а 6 тысяч - на часы.

https://ria.ru/20230827/ekonomiya-1892480500.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия