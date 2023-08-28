https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html

Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы

Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы - РИА Новости, 28.08.2023

Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы

Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:31

2023-08-28T17:31

2023-08-28T17:31

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали около 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой",- рассказал он. Бирюков пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт и пластик. "Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - добавил заммэра. Бирюков подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.

https://ria.ru/20230828/zhivotnye-1892616242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы