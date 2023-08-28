https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html
Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы - РИА Новости, 28.08.2023
Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:31
2023-08-28T17:31
2023-08-28T17:31
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали около 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой",- рассказал он. Бирюков пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт и пластик. "Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - добавил заммэра. Бирюков подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.
https://ria.ru/20230828/zhivotnye-1892616242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали около 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой",- рассказал он.
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Бирюков пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт и пластик.
"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД
находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.