https://ria.ru/20230828/moskva-1892619997.html

Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам

Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам - РИА Новости, 28.08.2023

Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам

Центр "Моспром" организует бизнес-миссию московских промышленных предприятий с партнерами в Латинской Америке, в ней поучаствуют 7 столичных компаний, заявил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:13

2023-08-28T11:13

2023-08-28T12:46

москва

владислав овчинский

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Центр "Моспром" организует бизнес-миссию московских промышленных предприятий с партнерами в Латинской Америке, в ней поучаствуют 7 столичных компаний, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. По его словам свою заинтересованность в московской продукции проявили Аргентина, Перу, Мексика, Чили, а также Венесуэла."Московские промышленники считают Латинскую Америку одним из перспективных направлений для развития международного сотрудничества. С целью укрепления экономических отношений между странами Центр "Моспром" организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, байеры из Латинской Америки заинтересованы во внедрении цифровых сервисов в повседневную жизнь. Компания "Моситлаб", которая специализируется на разработке цифровых решений в производственных процессах, планирует продемонстрировать им свою последнюю линейку продукции. Одними из таких продуктов являются устройство оптического контроля качества товаров, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта, а также аппарат для автоматизированной выдачи ключей.В свою очередь, гендиректор компании Ян Анисов рассказал, что страны Латинской Америки – это регион с высоким уровнем привлечения инвестиций и возможностью налаживания международного сотрудничества. Он выразил заинтересованность в развитии дальнейших взаимоотношений с партнерами из таких зарубежных стран.По данным пресс-службы департамента, московская компания "БУЛАТ" также видит перспективу в выходе на этот рынок с поставками СХД, серверов, коммутаторов, маршрутизаторов.С 2019 года в Центре "Моспром" занимаются поддержкой городского промышленного экспорта. Работники центра анализируют целевые рынки для производителей из Москвы, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты также проводят для компаний исследования, благодаря которым можно определить наиболее эффективную стратегию выхода на рынки зарубежных стран. Кроме того, в центре на бесплатной основе помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.В департаменте напомнили, что экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и пр. Данная платформа начала работу в рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html

https://ria.ru/20230825/oez-1892108764.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский