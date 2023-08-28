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Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам - РИА Новости, 28.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 28.08.2023 (обновлено: 12:46 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/moskva-1892619997.html
Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам
Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам - РИА Новости, 28.08.2023
Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам
Центр "Моспром" организует бизнес-миссию московских промышленных предприятий с партнерами в Латинской Америке, в ней поучаствуют 7 столичных компаний, заявил... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:13
2023-08-28T12:46
москва
владислав овчинский
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Центр "Моспром" организует бизнес-миссию московских промышленных предприятий с партнерами в Латинской Америке, в ней поучаствуют 7 столичных компаний, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. По его словам свою заинтересованность в московской продукции проявили Аргентина, Перу, Мексика, Чили, а также Венесуэла."Московские промышленники считают Латинскую Америку одним из перспективных направлений для развития международного сотрудничества. С целью укрепления экономических отношений между странами Центр "Моспром" организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, байеры из Латинской Америки заинтересованы во внедрении цифровых сервисов в повседневную жизнь. Компания "Моситлаб", которая специализируется на разработке цифровых решений в производственных процессах, планирует продемонстрировать им свою последнюю линейку продукции. Одними из таких продуктов являются устройство оптического контроля качества товаров, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта, а также аппарат для автоматизированной выдачи ключей.В свою очередь, гендиректор компании Ян Анисов рассказал, что страны Латинской Америки – это регион с высоким уровнем привлечения инвестиций и возможностью налаживания международного сотрудничества. Он выразил заинтересованность в развитии дальнейших взаимоотношений с партнерами из таких зарубежных стран.По данным пресс-службы департамента, московская компания "БУЛАТ" также видит перспективу в выходе на этот рынок с поставками СХД, серверов, коммутаторов, маршрутизаторов.С 2019 года в Центре "Моспром" занимаются поддержкой городского промышленного экспорта. Работники центра анализируют целевые рынки для производителей из Москвы, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты также проводят для компаний исследования, благодаря которым можно определить наиболее эффективную стратегию выхода на рынки зарубежных стран. Кроме того, в центре на бесплатной основе помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.В департаменте напомнили, что экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и пр. Данная платформа начала работу в рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html
https://ria.ru/20230825/oez-1892108764.html
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москва, владислав овчинский
Москва, Владислав Овчинский, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам

© ФОТО - пресс-служба ДИППглава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
© ФОТО - пресс-служба ДИПП
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Центр "Моспром" организует бизнес-миссию московских промышленных предприятий с партнерами в Латинской Америке, в ней поучаствуют 7 столичных компаний, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
По его словам свою заинтересованность в московской продукции проявили Аргентина, Перу, Мексика, Чили, а также Венесуэла.
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Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
24 августа, 10:16
"Московские промышленники считают Латинскую Америку одним из перспективных направлений для развития международного сотрудничества. С целью укрепления экономических отношений между странами Центр "Моспром" организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отмечается в сообщении, байеры из Латинской Америки заинтересованы во внедрении цифровых сервисов в повседневную жизнь. Компания "Моситлаб", которая специализируется на разработке цифровых решений в производственных процессах, планирует продемонстрировать им свою последнюю линейку продукции. Одними из таких продуктов являются устройство оптического контроля качества товаров, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта, а также аппарат для автоматизированной выдачи ключей.
В свою очередь, гендиректор компании Ян Анисов рассказал, что страны Латинской Америки – это регион с высоким уровнем привлечения инвестиций и возможностью налаживания международного сотрудничества. Он выразил заинтересованность в развитии дальнейших взаимоотношений с партнерами из таких зарубежных стран.
© Фото : пресс-служба ДИПП Стенд компании "Моситлаб"
Стенд компании Моситлаб - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Стенд компании "Моситлаб"
По данным пресс-службы департамента, московская компания "БУЛАТ" также видит перспективу в выходе на этот рынок с поставками СХД, серверов, коммутаторов, маршрутизаторов.
С 2019 года в Центре "Моспром" занимаются поддержкой городского промышленного экспорта. Работники центра анализируют целевые рынки для производителей из Москвы, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты также проводят для компаний исследования, благодаря которым можно определить наиболее эффективную стратегию выхода на рынки зарубежных стран. Кроме того, в центре на бесплатной основе помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.
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25 августа, 09:15
В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.
В департаменте напомнили, что экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и пр. Данная платформа начала работу в рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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