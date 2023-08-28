https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892722807.html

Кишинев стремится разорвать отношения с Москвой, заявили в Совбезе России

Кишинев стремится разорвать отношения с Москвой, заявили в Совбезе России - РИА Новости, 28.08.2023

Кишинев стремится разорвать отношения с Москвой, заявили в Совбезе России

Администрация президента Молдавии Майи Санду стремится любой ценой разорвать отношения Кишинева с Москвой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:09

2023-08-28T17:09

2023-08-28T21:32

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Администрация президента Молдавии Майи Санду стремится любой ценой разорвать отношения Кишинева с Москвой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". "Антироссийская составляющая в политике нынешнего руководства Молдавии — неотъемлемая часть определенного его западными спонсорами курса на насильственную румынизацию страны и ее втягивание в евроатлантические структуры", - сказал Шевцов в интервью."У администрации Майи Санду цель одна — выполнить любой ценой порученную ей задачу разорвать отношения с Россией и выйти из интеграционных процессов, продвигаемых нашей страной", - констатировал Шевцов.Для этого Кишинев применяет "самые жесткие репрессивные меры", отметил он."Под предлогом "временного" чрезвычайного положения, режим которого непрерывно действует уже больше года, введена тотальная цензура, продолжается планомерное наступление на гражданские свободы, усиливается давление на оппозицию. Показательным примером стала попытка силой сорвать выборы в Гагаузии. Этот список можно продолжать еще долго", - сказал Шевцов.Курс на румынизацию неприемлем для большей части населения Молдавии, подчеркнул Шевцов."Народы России и Молдавии связаны единой судьбой, и понимание этого глубоко укоренено в молдавском обществе еще со времен Петра I, который отказался выдать туркам молдавского господаря Дмитрия Кантемира", - напомнил он."Кстати, раз уж речь зашла о языке, то нынешние руководители Молдавии, имеющие румынское гражданство, недавно молдавский язык попросту запретили, заменив его на румынский", - добавил Шевцов.В целом политика Санду ввергла страну в глубокий кризис — политический, экономический, демографический, считает замсекретаря Совбеза РФ."Продолжаются массовые протесты. Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, тарифы на услуги ЖКХ за год выросли почти на 80%, на природный газ — на 60%. 2022 год отмечен рекордным уровнем инфляции — более 30%", - отметил он. По словам Шевцова, население Молдавии стремительно беднеет и сокращается.

https://ria.ru/20230828/politika-1892722612.html

https://ria.ru/20230825/moldaviya-1892231844.html

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кишинев, майя санду, россия, в мире