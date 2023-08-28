https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892716226.html

В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии

В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии - РИА Новости, 28.08.2023

В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии

Нынешняя ситуация в Молдавии несет риски не только для безопасности этой страны, но и для региональной безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:37

2023-08-28T16:37

2023-08-28T21:30

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нынешняя ситуация в Молдавии несет риски не только для безопасности этой страны, но и для региональной безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ". "Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности", - констатировал Шевцов в интервью "Российской газете". "Остается сложной обстановка в Приднестровье", - отметил он.По словам Шевцова, со стороны Кишинева все чаще выдвигаются требования вывести оперативную группу российских войск и замены миротворческого контингента на гражданских наблюдателей ОБСЕ."Лицемерно выступая за политическое урегулирование, молдавское руководство одновременно блокирует работу в формате "5+2", - добавил Шевцов.

https://ria.ru/20230828/moldavia-1892714266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, совет безопасности рф, кишинев, обсе