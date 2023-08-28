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В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии - РИА Новости, 28.08.2023
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16:37 28.08.2023 (обновлено: 21:30 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892716226.html
В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии
В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии
Нынешняя ситуация в Молдавии несет риски не только для безопасности этой страны, но и для региональной безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:37
2023-08-28T21:30
в мире
молдавия
россия
совет безопасности рф
кишинев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нынешняя ситуация в Молдавии несет риски не только для безопасности этой страны, но и для региональной безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ". "Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности", - констатировал Шевцов в интервью "Российской газете". "Остается сложной обстановка в Приднестровье", - отметил он.По словам Шевцова, со стороны Кишинева все чаще выдвигаются требования вывести оперативную группу российских войск и замены миротворческого контингента на гражданских наблюдателей ОБСЕ."Лицемерно выступая за политическое урегулирование, молдавское руководство одновременно блокирует работу в формате "5+2", - добавил Шевцов.
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в мире, молдавия, россия, совет безопасности рф, кишинев, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Совет Безопасности РФ, Кишинев, ОБСЕ
В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии

Шевцов: нынешняя ситуация в Молдавии несет риски для региональной безопасности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нынешняя ситуация в Молдавии несет риски не только для безопасности этой страны, но и для региональной безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ".
"Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности", - констатировал Шевцов в интервью "Российской газете".
"Остается сложной обстановка в Приднестровье", - отметил он.
По словам Шевцова, со стороны Кишинева все чаще выдвигаются требования вывести оперативную группу российских войск и замены миротворческого контингента на гражданских наблюдателей ОБСЕ.
"Лицемерно выступая за политическое урегулирование, молдавское руководство одновременно блокирует работу в формате "5+2", - добавил Шевцов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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