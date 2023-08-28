https://ria.ru/20230828/moldavia-1892740703.html

Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии

Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 28.08.2023

Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии

Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил поддержку Православной церкви республики в связи с антицерковной кампанией, РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:14

2023-08-28T18:14

2023-08-28T18:20

религия

молдавия

россия

кишинев

игорь додон

майя санду

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил поддержку Православной церкви республики в связи с антицерковной кампанией, которую, по его словам, ведет правящий режим на протяжении трех лет. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. "Я хотел бы выразить свою позицию в связи с той антицерковной кампанией, которая продолжается в нашей стране уже третий год, после того, как к власти пришла нынешняя команда Майи Санду (президент Молдавии) и партии PAS (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность"). Я, как пятый президент Республики Молдова, мои соратники в Партии социалистов и все мои сторонники продолжим поддерживать Православную церковь Молдовы - единственную каноническую структуру территории нашей страны, и ее правящего архиерея - митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, православие - основа молдавской национальной идентичности. "У нашего народа нет иной веры и другой духовной традиции. Православная церковь - краеугольный камень молдавской государственности, мерило наших морально-нравственных ценностей", - подчеркнул он. Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности. В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867295777.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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молдавия, россия, кишинев, игорь додон, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, московский патриархат, румынская православная церковь