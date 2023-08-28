Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии
Додон поддержал Православную церковь Молдавии из-за давления со стороны властей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦерковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил поддержку Православной церкви республики в связи с антицерковной кампанией, которую, по его словам, ведет правящий режим на протяжении трех лет.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
"Я хотел бы выразить свою позицию в связи с той антицерковной кампанией, которая продолжается в нашей стране уже третий год, после того, как к власти пришла нынешняя команда Майи Санду (президент Молдавии) и партии PAS (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность"). Я, как пятый президент Республики Молдова, мои соратники в Партии социалистов и все мои сторонники продолжим поддерживать Православную церковь Молдовы - единственную каноническую структуру территории нашей страны, и ее правящего архиерея - митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, православие - основа молдавской национальной идентичности. "У нашего народа нет иной веры и другой духовной традиции. Православная церковь - краеугольный камень молдавской государственности, мерило наших морально-нравственных ценностей", - подчеркнул он.
Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности.
В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.