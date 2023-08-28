Рейтинг@Mail.ru
Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:14 28.08.2023 (обновлено: 18:20 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/moldavia-1892740703.html
Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии
Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 28.08.2023
Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил поддержку Православной церкви республики в связи с антицерковной кампанией, РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:14
2023-08-28T18:20
религия
молдавия
россия
кишинев
игорь додон
майя санду
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582995552_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2eda653e27c7767416b6d4afa2d4b4f8.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил поддержку Православной церкви республики в связи с антицерковной кампанией, которую, по его словам, ведет правящий режим на протяжении трех лет. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. "Я хотел бы выразить свою позицию в связи с той антицерковной кампанией, которая продолжается в нашей стране уже третий год, после того, как к власти пришла нынешняя команда Майи Санду (президент Молдавии) и партии PAS (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность"). Я, как пятый президент Республики Молдова, мои соратники в Партии социалистов и все мои сторонники продолжим поддерживать Православную церковь Молдовы - единственную каноническую структуру территории нашей страны, и ее правящего архиерея - митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, православие - основа молдавской национальной идентичности. "У нашего народа нет иной веры и другой духовной традиции. Православная церковь - краеугольный камень молдавской государственности, мерило наших морально-нравственных ценностей", - подчеркнул он. Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности. В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867295777.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582995552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2445ddf6eb1dae37eafb8db18a6872af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, игорь додон, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, московский патриархат, румынская православная церковь
Религия, Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Румынская православная церковь
Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии

Додон поддержал Православную церковь Молдавии из-за давления со стороны властей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦерковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил поддержку Православной церкви республики в связи с антицерковной кампанией, которую, по его словам, ведет правящий режим на протяжении трех лет.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Додон заявил, что молдавские власти ведут страну по украинскому сценарию
24 апреля, 11:47
"Я хотел бы выразить свою позицию в связи с той антицерковной кампанией, которая продолжается в нашей стране уже третий год, после того, как к власти пришла нынешняя команда Майи Санду (президент Молдавии) и партии PAS (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность"). Я, как пятый президент Республики Молдова, мои соратники в Партии социалистов и все мои сторонники продолжим поддерживать Православную церковь Молдовы - единственную каноническую структуру территории нашей страны, и ее правящего архиерея - митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, православие - основа молдавской национальной идентичности. "У нашего народа нет иной веры и другой духовной традиции. Православная церковь - краеугольный камень молдавской государственности, мерило наших морально-нравственных ценностей", - подчеркнул он.
Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности.
В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
30 мая, 08:00
 
РелигияМолдавияРоссияКишиневИгорь ДодонМайя СандуВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Русская православная церковьМосковский ПатриархатРумынская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала