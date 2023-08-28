https://ria.ru/20230828/moldavia-1892714266.html

В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО

В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО - РИА Новости, 28.08.2023

В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО

Молдавия активно сближается с НАТО, формально не отказавшись от закрепленного в своей конституции нейтрального статуса, заявил в интервью заместитель секретаря... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:29

2023-08-28T16:29

2023-08-28T16:29

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Молдавия активно сближается с НАТО, формально не отказавшись от закрепленного в своей конституции нейтрального статуса, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Формально не отказавшись от закрепленного в конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО. Под надуманным предлогом "российской угрозы" форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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