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В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО - РИА Новости, 28.08.2023
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16:29 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/moldavia-1892714266.html
В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО
В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО
Молдавия активно сближается с НАТО, формально не отказавшись от закрепленного в своей конституции нейтрального статуса, заявил в интервью заместитель секретаря... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:29
2023-08-28T16:29
в мире
молдавия
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Молдавия активно сближается с НАТО, формально не отказавшись от закрепленного в своей конституции нейтрального статуса, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Формально не отказавшись от закрепленного в конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО. Под надуманным предлогом "российской угрозы" форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
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в мире, молдавия, россия, нато
В мире, Молдавия, Россия, НАТО
В Совбезе прокомментировали сближение Молдавии с НАТО

Шевцов: Молдавия сближается с НАТО, формально оставаясь нейтральной

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Молдавия активно сближается с НАТО, формально не отказавшись от закрепленного в своей конституции нейтрального статуса, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Формально не отказавшись от закрепленного в конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО. Под надуманным предлогом "российской угрозы" форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
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