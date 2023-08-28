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"Казаньоргсинтез" модернизировал установку синтеза изопропилбензола - РИА Новости, 28.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:31 28.08.2023 (обновлено: 17:36 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/modernizatsiya-1892714558.html
"Казаньоргсинтез" модернизировал установку синтеза изопропилбензола
"Казаньоргсинтез" модернизировал установку синтеза изопропилбензола - РИА Новости, 28.08.2023
"Казаньоргсинтез" модернизировал установку синтеза изопропилбензола
Компания "Казаньоргсинтез" (входит в группу Сибур) в понедельник запустила после масштабной модернизации производство сырья для поликарбонатов - установку... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:31
2023-08-28T17:36
республика татарстан
рустам минниханов
казаньоргсинтез
сибур холдинг
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Компания "Казаньоргсинтез" (входит в группу Сибур) в понедельник запустила после масштабной модернизации производство сырья для поликарбонатов - установку синтеза изопропилбензола, передает корреспондент РИА Новости. "Поликарбонат - это ценнейший продукт в нашей стране, мы - единственные производители. И то, что этот продукт будет производиться и при этом все экологические выбросы снижены очень серьезно, это большой успех трудового коллектива", - сказал на церемонии запуска установки глава Татарстана Рустам Минниханов. Капитальные затраты на реализацию проекта составили 2,5 миллиарда рублей. Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу. Ранее "Казаньоргсинтез" увеличил мощности по выпуску поликарбонатов с 77 тысяч до 100 тысяч тонн. Введение в эксплуатацию новой установки изопропилбензола позволило на 4% снизить расходные нормы по сырью и на 68% сократить потребление энергоресурсов. Процесс реконструкции производства проводился в период плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивал действующие производства. Генеральный директор "Казаньоргсинтеза" Айрат Сафин подчеркнул, что производство поликарбонатов, которое покрывает 90% внутреннего спроса, стало еще более современным и, как следствие, экологичным. Он напомнил, что за последние 20 лет "Казаньоргсинтез" увеличил мощности производства в два раза, но за счет использования наиболее эффективных решений не увеличил свой экологический след. "Казаньоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий СИБУРа по синтезу полиэтилена, единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А. На предприятии производится более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
https://ria.ru/20230825/kazan-1892213406.html
https://ria.ru/20230817/tatarstan-1890627725.html
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рустам минниханов, казаньоргсинтез, сибур холдинг
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казаньоргсинтез, Сибур Холдинг
"Казаньоргсинтез" модернизировал установку синтеза изопропилбензола

"Казаньоргсинтез" запустил модернизированную установку синтеза изопропилбензола

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦеремония запуска модернизированного производства на заводе поликарбанатов "Казаньоргсинтез"
Церемония запуска модернизированного производства на заводе поликарбанатов Казаньоргсинтез - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Церемония запуска модернизированного производства на заводе поликарбанатов "Казаньоргсинтез"
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Компания "Казаньоргсинтез" (входит в группу Сибур) в понедельник запустила после масштабной модернизации производство сырья для поликарбонатов - установку синтеза изопропилбензола, передает корреспондент РИА Новости.
"Поликарбонат - это ценнейший продукт в нашей стране, мы - единственные производители. И то, что этот продукт будет производиться и при этом все экологические выбросы снижены очень серьезно, это большой успех трудового коллектива", - сказал на церемонии запуска установки глава Татарстана Рустам Минниханов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗавод поликарбонатов "Казаньоргсинтез"
Завод поликарбонатов Казаньоргсинтез - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Завод поликарбонатов "Казаньоргсинтез"
Капитальные затраты на реализацию проекта составили 2,5 миллиарда рублей. Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу. Ранее "Казаньоргсинтез" увеличил мощности по выпуску поликарбонатов с 77 тысяч до 100 тысяч тонн. Введение в эксплуатацию новой установки изопропилбензола позволило на 4% снизить расходные нормы по сырью и на 68% сократить потребление энергоресурсов.
Процесс реконструкции производства проводился в период плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивал действующие производства.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов осматривает автомобиль скорой помощи на базе Sollers Atlant, представленный российским автопроизводителем Соллерс, во время открытия Центра продуктового развития компании СОЛЛЕРС в Инновационно-производственном Технопарке Идея в Казани - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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25 августа, 15:03
Генеральный директор "Казаньоргсинтеза" Айрат Сафин подчеркнул, что производство поликарбонатов, которое покрывает 90% внутреннего спроса, стало еще более современным и, как следствие, экологичным. Он напомнил, что за последние 20 лет "Казаньоргсинтез" увеличил мощности производства в два раза, но за счет использования наиболее эффективных решений не увеличил свой экологический след.
"Казаньоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий СИБУРа по синтезу полиэтилена, единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А. На предприятии производится более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКазаньоргсинтезСибур Холдинг
 
 
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