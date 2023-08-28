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План мобилизации на Украине еще не выполнен, заявил Резников - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html
План мобилизации на Украине еще не выполнен, заявил Резников
План мобилизации на Украине еще не выполнен, заявил Резников - РИА Новости, 28.08.2023
План мобилизации на Украине еще не выполнен, заявил Резников
Утвержденный парламентом план мобилизации на Украине еще не выполнен до конца, заявил министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:27
2023-08-28T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
владимир зеленский
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Утвержденный парламентом план мобилизации на Украине еще не выполнен до конца, заявил министр обороны страны Алексей Резников. "План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", - приводит слова Резникова РБК-Украина. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, алексей резников, владимир зеленский, верховная рада украины, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа)
План мобилизации на Украине еще не выполнен, заявил Резников

Резников: утвержденный парламентом план мобилизации на Украине еще не выполнен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Утвержденный парламентом план мобилизации на Украине еще не выполнен до конца, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
"План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", - приводит слова Резникова РБК-Украина.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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