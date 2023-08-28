Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине
GT: уделяя внимание Украине, Запад лишился связи с развивающимися странами
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Об этом написал обозреватель Global Times Мартин Жак.
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"Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися (к позиции Запада по Украине. — Прим. ред.). И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал войне на Украине гораздо большее значение", — написал Жак.
Он отметил, что Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное и предполагал, что они встанут на его позицию в вопросе Украины. Однако этого не произошло. Более того, многие страны отказались присоединяться к антироссийским санкциям, что значительно снизило их эффективность.
Так, заключил автор, странам Запада пришлось по крайней мере частично признать, что нельзя игнорировать развивающийся мир и что его многополярность неоспорима.
Москва не раз отмечала, что НАТО и страны Запада нацелены на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.