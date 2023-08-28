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Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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06:07 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/mir-1892593707.html
Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине
Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине
Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Об этом написал обозреватель Global Times Мартин Жак. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:07
2023-08-28T06:07
в мире
украина
москва
европа
дмитрий песков
нато
китай
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Об этом написал обозреватель Global Times Мартин Жак."Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися (к позиции Запада по Украине. — Прим. ред.). И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал войне на Украине гораздо большее значение", — написал Жак.Он отметил, что Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное и предполагал, что они встанут на его позицию в вопросе Украины. Однако этого не произошло. Более того, многие страны отказались присоединяться к антироссийским санкциям, что значительно снизило их эффективность.Так, заключил автор, странам Запада пришлось по крайней мере частично признать, что нельзя игнорировать развивающийся мир и что его многополярность неоспорима. Москва не раз отмечала, что НАТО и страны Запада нацелены на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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в мире, украина, москва, европа, дмитрий песков, нато, китай
В мире, Украина, Москва, Европа, Дмитрий Песков, НАТО, Китай
Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине

GT: уделяя внимание Украине, Запад лишился связи с развивающимися странами

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Об этом написал обозреватель Global Times Мартин Жак.
«
"Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися (к позиции Запада по Украине. — Прим. ред.). И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал войне на Украине гораздо большее значение", — написал Жак.
Он отметил, что Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное и предполагал, что они встанут на его позицию в вопросе Украины. Однако этого не произошло. Более того, многие страны отказались присоединяться к антироссийским санкциям, что значительно снизило их эффективность.
Так, заключил автор, странам Запада пришлось по крайней мере частично признать, что нельзя игнорировать развивающийся мир и что его многополярность неоспорима.
Москва не раз отмечала, что НАТО и страны Запада нацелены на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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