https://ria.ru/20230828/mir-1892593707.html

Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине

Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине - РИА Новости, 28.08.2023

Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине

Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Об этом написал обозреватель Global Times Мартин Жак. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:07

2023-08-28T06:07

2023-08-28T06:07

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украина

москва

европа

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Об этом написал обозреватель Global Times Мартин Жак."Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися (к позиции Запада по Украине. — Прим. ред.). И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал войне на Украине гораздо большее значение", — написал Жак.Он отметил, что Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное и предполагал, что они встанут на его позицию в вопросе Украины. Однако этого не произошло. Более того, многие страны отказались присоединяться к антироссийским санкциям, что значительно снизило их эффективность.Так, заключил автор, странам Запада пришлось по крайней мере частично признать, что нельзя игнорировать развивающийся мир и что его многополярность неоспорима. Москва не раз отмечала, что НАТО и страны Запада нацелены на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.

https://ria.ru/20230827/vsu-1892550900.html

украина

москва

европа

китай

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в мире, украина, москва, европа, дмитрий песков, нато, китай