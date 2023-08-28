Строительство нового микрорайона "Спортивный" началось в Якутске
Строительство нового микрорайона "Спортивный" началось в Якутске
Вид на город Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Строительство микрорайона "Спортивный" началось в Якутске на средства федерального инфраструктурного кредита, до 2032 года новые квартиры здесь получат почти 18 тысяч жителей аварийных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Во вторник на территории 17-го квартала Якутска установили первую сваю 12-этажного многоквартирного жилого дома будущего микрорайона "Спортивный". В торжественной церемонии участвовали первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков, глава города Евгений Григорьев, депутаты, руководители и представители министерств и ведомств, городской администрации, строители, общественность, жители округа.
Как отметил Бычков, 12-этажный дом введут в эксплуатацию в 2025 году, а 161 аварийный дом в этом квартале расселят до 2032 года.
"Микрорайон "Спортивный" строится за счет федерального инфраструктурного бюджетного кредита, который выделен, согласно указу президента России Владимира Путина, на развитие 25 дальневосточных городов в 2023–2024 годах. Всего в кварталах "2", "4" и "17" планируется снести 161 многоквартирный дом. На их месте построят 46 многоэтажных жилых домов, два детских сада, две школы, многофункциональный спортивный комплекс. Жилье в новых домах "Спортивного" получат почти 18 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы города, по поручению главы республики Айсена Николаева в Якутске ведется большой объем работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Проект нового микрорайона разработан в рамках механизма комплексной застройки территорий.
"Результат большой кропотливой работы находит свое отражение в установке первой сваи жилого дома в будущем микрорайоне. Главой Якутии уделяется огромное внимание 17-му кварталу. 11 домов будут расселены до конца этого года. Мы точно знаем, какая у нас цель, определенная указом Ил Дархана – расселить всех людей из аварийного жилого фонда. Мы этого обязательно добьемся", - сказал Григорьев.