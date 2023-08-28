https://ria.ru/20230828/mikrorayon-1892769140.html

Строительство нового микрорайона "Спортивный" началось в Якутске

Строительство нового микрорайона "Спортивный" началось в Якутске - РИА Новости, 28.08.2023

Строительство нового микрорайона "Спортивный" началось в Якутске

Строительство микрорайона "Спортивный" началось в Якутске на средства федерального инфраструктурного кредита, до 2032 года новые квартиры здесь получат почти 18 РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:15

2023-08-28T19:15

2023-08-28T19:15

республика саха (якутия)

общество

жилье

якутск

россия

евгений григорьев

владимир путин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Строительство микрорайона "Спортивный" началось в Якутске на средства федерального инфраструктурного кредита, до 2032 года новые квартиры здесь получат почти 18 тысяч жителей аварийных домов, сообщает пресс-служба городской администрации. Во вторник на территории 17-го квартала Якутска установили первую сваю 12-этажного многоквартирного жилого дома будущего микрорайона "Спортивный". В торжественной церемонии участвовали первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков, глава города Евгений Григорьев, депутаты, руководители и представители министерств и ведомств, городской администрации, строители, общественность, жители округа. Как отметил Бычков, 12-этажный дом введут в эксплуатацию в 2025 году, а 161 аварийный дом в этом квартале расселят до 2032 года. "Микрорайон "Спортивный" строится за счет федерального инфраструктурного бюджетного кредита, который выделен, согласно указу президента России Владимира Путина, на развитие 25 дальневосточных городов в 2023–2024 годах. Всего в кварталах "2", "4" и "17" планируется снести 161 многоквартирный дом. На их месте построят 46 многоэтажных жилых домов, два детских сада, две школы, многофункциональный спортивный комплекс. Жилье в новых домах "Спортивного" получат почти 18 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе. По словам главы города, по поручению главы республики Айсена Николаева в Якутске ведется большой объем работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Проект нового микрорайона разработан в рамках механизма комплексной застройки территорий. "Результат большой кропотливой работы находит свое отражение в установке первой сваи жилого дома в будущем микрорайоне. Главой Якутии уделяется огромное внимание 17-му кварталу. 11 домов будут расселены до конца этого года. Мы точно знаем, какая у нас цель, определенная указом Ил Дархана – расселить всех людей из аварийного жилого фонда. Мы этого обязательно добьемся", - сказал Григорьев.

https://ria.ru/20230815/vozdukh-1890179330.html

https://ria.ru/20230810/yakutiya-1889280362.html

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общество, жилье, якутск, россия, евгений григорьев, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)