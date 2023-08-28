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"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео - РИА Новости, 28.08.2023
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Хорошие новости
 
14:50 28.08.2023 (обновлено: 15:38 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/medvedi-1892684355.html
"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео
"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео - РИА Новости, 28.08.2023
"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео
Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео, его учреждение опубликовало в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:50
2023-08-28T15:38
приморский край
животные
хорошие новости
юнеско
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео, его учреждение опубликовало в своем Telegram-канале.На записи видно, как два молодых медведя практически синхронно приближаются друг к другу и осторожно присматриваются. Затем начинается почти беззвучная "схватка": во время борьбы животные встают на задние лапы, широко раскрывают пасть, стараются укусить. "Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей", — рассказали в заповеднике.Отмечается, что такие игры также учат молодых медведей спокойнее реагировать на стрессовые ситуации и способствуют формированию связей в группе. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского.
https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html
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приморский край, животные, юнеско
Приморский край, Животные, Хорошие новости, ЮНЕСКО
"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике попала на видео

© Сихотэ-Алинский заповедник/TelegramСхватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья. Стоп-кадр видео
Схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья. Стоп-кадр видео
© Сихотэ-Алинский заповедник/Telegram
Схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео, его учреждение опубликовало в своем Telegram-канале.
На записи видно, как два молодых медведя практически синхронно приближаются друг к другу и осторожно присматриваются. Затем начинается почти беззвучная "схватка": во время борьбы животные встают на задние лапы, широко раскрывают пасть, стараются укусить.
"Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей", — рассказали в заповеднике.
Отмечается, что такие игры также учат молодых медведей спокойнее реагировать на стрессовые ситуации и способствуют формированию связей в группе.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского.
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