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"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео - РИА Новости, 28.08.2023

"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео, его учреждение опубликовало в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:50

2023-08-28T14:50

2023-08-28T15:38

приморский край

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юнеско

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео, его учреждение опубликовало в своем Telegram-канале.На записи видно, как два молодых медведя практически синхронно приближаются друг к другу и осторожно присматриваются. Затем начинается почти беззвучная "схватка": во время борьбы животные встают на задние лапы, широко раскрывают пасть, стараются укусить. "Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей", — рассказали в заповеднике.Отмечается, что такие игры также учат молодых медведей спокойнее реагировать на стрессовые ситуации и способствуют формированию связей в группе. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского.

https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html

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приморский край, животные, юнеско