https://ria.ru/20230828/mali-1892765551.html

Россия призвала строго соблюдать график вывода сил ООН из Мали

Россия призвала строго соблюдать график вывода сил ООН из Мали - РИА Новости, 28.08.2023

Россия призвала строго соблюдать график вывода сил ООН из Мали

Россия призывает строго соблюдать график вывода Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) из страны, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:03

2023-08-28T19:03

2023-08-28T19:03

в мире

россия

мали

дмитрий полянский

сергей лавров

абдулай диоп

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ООН, 28 авг – РИА Новости. Россия призывает строго соблюдать график вывода Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) из страны, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. В июне СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года. "Внимательно ознакомились с письмом генсекретаря по поводу модальностей сворачивания Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Представленный в письме план вывода миротворцев действительно выдержан в рамках, заложенных положениями резолюции СБ 2690", - сказал Полянский. "Акцентируем необходимость строгого соблюдения заложенных в этом документе сроков вывода основных ооновских сил, который должен завершиться к 31 декабря текущего года", - добавил он. По его словам, не менее упорядоченным должен стать и процесс последующей ликвидации инфраструктуры миссии. "Ожидаем последующих предложений генсекретаря по оптимизации расходов на функционирование миссии вплоть до ее окончательного сворачивания", – указала дипломат. Как заявил Полянский, Москва понимает, что вывод миссии проходит в непростых условиях, в том числе из-за действий террористических группировок. "Первая фаза реализации резолюции СБ 2690 в целом прошла без серьезных инцидентов. Рассчитываем, что вторая фаза процесса, которая должна начаться 1 сентября и предполагает более масштабное перемещение голубых касок… будет проходить столь же упорядоченно и организованно", - добавил он. По его словам, РФ призывает все малийские стороны в этот важный для Мали период воздерживаться от провокаций и нагнетания воинственной риторики. Работающая в Мали МИНУСМА учреждена в 2013 году. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По данным издания, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230825/zapad-1892330288.html

https://ria.ru/20230828/mali-1892763471.html

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в мире, россия, мали, дмитрий полянский, сергей лавров, абдулай диоп