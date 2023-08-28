https://ria.ru/20230828/mali-1892763471.html

Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали

Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали - РИА Новости, 28.08.2023

Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации указал на колониальные "фантомные боли" представителей Франции и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:59

2023-08-28T18:59

2023-08-28T20:21

в мире

россия

мали

дмитрий полянский

франция

совет безопасности оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b6e946530a6bf8cc207e700c1393f0b.jpg

ООН, 28 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации указал на колониальные "фантомные боли" представителей Франции и Великобритании в отношении Мали. "Мы продолжаем убеждаться. что российско-малийское двустороннее взаимодействие, осуществляемое по запросу Бамако и в строгом соответствии с нормами международного права, а также суверенный выбор международных партнеров в области безопасности со стороны Мали, не дают спокойно спать ряду наших бывших западных партнеров", - сказал Полянский. "Они страдают от очевидных рецидивов неоколониальных подходов и не готовы отказаться от двойных стандартов", - подчеркнул он. Как указал первый зампостпреда, "эти страны также могли бы сами действенно помогать малийским властям, а не пытаться всячески дискредитировать их усилия по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом". Однако, по его словам, к сожалению, сотрудничать со странами глобального Юга на равноправной и уважительной основе эти страны не умеют. "Поэтому не стоит обращать внимание на их колониальные фантомные боли. Россия же со своей стороны продолжит оказывать Мали и другим заинтересованным африканским партнерам комплексное содействие на двусторонней, равноправной и взаимоуважительной основе", - заключил он.

https://ria.ru/20230814/mali-1889865424.html

россия

мали

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мали, дмитрий полянский, франция, совет безопасности оон, оон