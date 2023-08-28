https://ria.ru/20230828/mali-1892763471.html
Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали
Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали - РИА Новости, 28.08.2023
Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации указал на колониальные "фантомные боли" представителей Франции и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:59
2023-08-28T18:59
2023-08-28T20:21
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации указал на колониальные "фантомные боли" представителей Франции и Великобритании в отношении Мали. "Мы продолжаем убеждаться. что российско-малийское двустороннее взаимодействие, осуществляемое по запросу Бамако и в строгом соответствии с нормами международного права, а также суверенный выбор международных партнеров в области безопасности со стороны Мали, не дают спокойно спать ряду наших бывших западных партнеров", - сказал Полянский. "Они страдают от очевидных рецидивов неоколониальных подходов и не готовы отказаться от двойных стандартов", - подчеркнул он. Как указал первый зампостпреда, "эти страны также могли бы сами действенно помогать малийским властям, а не пытаться всячески дискредитировать их усилия по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом". Однако, по его словам, к сожалению, сотрудничать со странами глобального Юга на равноправной и уважительной основе эти страны не умеют. "Поэтому не стоит обращать внимание на их колониальные фантомные боли. Россия же со своей стороны продолжит оказывать Мали и другим заинтересованным африканским партнерам комплексное содействие на двусторонней, равноправной и взаимоуважительной основе", - заключил он.
https://ria.ru/20230814/mali-1889865424.html
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в мире, россия, мали, дмитрий полянский, франция, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Мали, Дмитрий Полянский, Франция, Совет Безопасности ООН, ООН
Россия обратила внимание в СБ ООН на колониальные претензии Запада к Мали
Полянский: Запад имеет колониальные фантомные боли по отношению к Мали
ООН, 28 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации указал на колониальные "фантомные боли" представителей Франции и Великобритании в отношении Мали.
"Мы продолжаем убеждаться. что российско-малийское двустороннее взаимодействие, осуществляемое по запросу Бамако
и в строгом соответствии с нормами международного права, а также суверенный выбор международных партнеров в области безопасности со стороны Мали, не дают спокойно спать ряду наших бывших западных партнеров", - сказал Полянский.
"Они страдают от очевидных рецидивов неоколониальных подходов и не готовы отказаться от двойных стандартов", - подчеркнул он.
Как указал первый зампостпреда, "эти страны также могли бы сами действенно помогать малийским властям, а не пытаться всячески дискредитировать их усилия по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом".
Однако, по его словам, к сожалению, сотрудничать со странами глобального Юга на равноправной и уважительной основе эти страны не умеют.
"Поэтому не стоит обращать внимание на их колониальные фантомные боли. Россия же со своей стороны продолжит оказывать Мали и другим заинтересованным африканским партнерам комплексное содействие на двусторонней, равноправной и взаимоуважительной основе", - заключил он.
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН