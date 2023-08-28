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Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах - РИА Новости, 28.08.2023
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13:52 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kurily-1892664198.html
Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах
Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах - РИА Новости, 28.08.2023
Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах
Группа из около 70 японских граждан, включая бывших жителей южных Курильских островов, почтили память захороненных там предков, проведя на борту судна... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:52
2023-08-28T13:52
в мире
япония
курильские острова
россия
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Группа из около 70 японских граждан, включая бывших жителей южных Курильских островов, почтили память захороненных там предков, проведя на борту судна "Этопирика" поминальную церемонию, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала NHK, в церемонии приняли участие бывшие жители южных Курильских островов, а также члены их семей. Отмечается, что судно для этого встало в нейтральных водах у так называемой срединной линии между полуостровом Немуро и островом Хабомаи. Предполагается, что всего будет проведено шесть подобных церемоний вплоть до 30 сентября. В них в общей сложности примут участие около 400 японцев, отмечает телеканал. На прошлой неделе генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио продолжает по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получал положительного ответа. Он также подчеркнул, что власти Японии будут делать все возможное для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230804/simushir-1888103662.html
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в мире, япония, курильские острова, россия, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, Курильские острова, Россия, Хирокадзу Мацуно
Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах

Бывшие японские жители Курил провели поминальную церемонию в нейтральных водах

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкВид на пролив Советский в Тихом океане, который разделяет Россию и Японию
Вид на пролив Советский в Тихом океане, который разделяет Россию и Японию - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Вид на пролив Советский в Тихом океане, который разделяет Россию и Японию. Архивное фото
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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Группа из около 70 японских граждан, включая бывших жителей южных Курильских островов, почтили память захороненных там предков, проведя на борту судна "Этопирика" поминальную церемонию, сообщил телеканал NHK.
По данным телеканала NHK, в церемонии приняли участие бывшие жители южных Курильских островов, а также члены их семей. Отмечается, что судно для этого встало в нейтральных водах у так называемой срединной линии между полуостровом Немуро и островом Хабомаи.
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Предполагается, что всего будет проведено шесть подобных церемоний вплоть до 30 сентября. В них в общей сложности примут участие около 400 японцев, отмечает телеканал.
На прошлой неделе генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио продолжает по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получал положительного ответа. Он также подчеркнул, что власти Японии будут делать все возможное для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов.
МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
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В миреЯпонияКурильские островаРоссияХирокадзу Мацуно
 
 
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