https://ria.ru/20230828/kurily-1892664198.html

Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах

Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах - РИА Новости, 28.08.2023

Жившие на Курилах японцы почтили память предков в нейтральных водах

Группа из около 70 японских граждан, включая бывших жителей южных Курильских островов, почтили память захороненных там предков, проведя на борту судна... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:52

2023-08-28T13:52

2023-08-28T13:52

в мире

япония

курильские острова

россия

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Группа из около 70 японских граждан, включая бывших жителей южных Курильских островов, почтили память захороненных там предков, проведя на борту судна "Этопирика" поминальную церемонию, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала NHK, в церемонии приняли участие бывшие жители южных Курильских островов, а также члены их семей. Отмечается, что судно для этого встало в нейтральных водах у так называемой срединной линии между полуостровом Немуро и островом Хабомаи. Предполагается, что всего будет проведено шесть подобных церемоний вплоть до 30 сентября. В них в общей сложности примут участие около 400 японцев, отмечает телеканал. На прошлой неделе генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио продолжает по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получал положительного ответа. Он также подчеркнул, что власти Японии будут делать все возможное для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.

https://ria.ru/20230804/simushir-1888103662.html

https://ria.ru/20230825/kurily-1892163113.html

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курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, курильские острова, россия, хирокадзу мацуно