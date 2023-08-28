https://ria.ru/20230828/kuban-1892773986.html

Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани

Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани - РИА Новости, 28.08.2023

Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани

Прокуратура Краснодарского края проверит информацию об увеличении количества онкологических заболеваний у жителей станицы Полтавской, где находится проблемный... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:44

2023-08-28T19:44

2023-08-28T19:44

происшествия

жкх

краснодарский край

красноармейский район

россия

александр бастрыкин

вениамин кондратьев

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проверит информацию об увеличении количества онкологических заболеваний у жителей станицы Полтавской, где находится проблемный мусорный полигон, сообщили в надзорном ведомстве. Ранее жители станицы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и пожаловались на нарушение при эксплуатации мусорного полигона. По словам граждан, уже более двух лет мимо их домов ежедневно проезжают десятки мусоровозов, при этом токсичные отходы с полигона попадают в канал у рисовых полей. Граждане обеспокоены возможными проблемами со здоровьем, а также экологическим бедствием, которое способна вызвать деятельность полигона. В краевом СУ СК России по данному факту возбуждено уголовное дело. Проведенная экологическая экспертиза показала, что образцы почвы и воды - не представляют угрозы. По данным следователей, для большей объективности планируется повторная экспертиза. "Прокуратура Красноармейского района по публикациям, размещенным в социальных сетях, о деятельности полигона твердых коммунальных отходов в станице Полтавской Красноармейского района, а также роста количества онкологических заболеваний, формирования статистической отчетности о причинах смерти больных, организована проверка", - говорится в сообщении. В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в станице Полтавская после многочисленных обращений граждан был возведен временный мост для того, чтобы мусороуборочная техника доезжала до свалки в объезд населённого пункта.

https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html

краснодарский край

красноармейский район

россия

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происшествия, жкх, краснодарский край, красноармейский район, россия, александр бастрыкин, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф)