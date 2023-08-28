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Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани
Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани - РИА Новости, 28.08.2023
Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани
Прокуратура Краснодарского края проверит информацию об увеличении количества онкологических заболеваний у жителей станицы Полтавской, где находится проблемный... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:44
2023-08-28T19:44
2023-08-28T19:44
происшествия
жкх
краснодарский край
красноармейский район
россия
александр бастрыкин
вениамин кондратьев
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проверит информацию об увеличении количества онкологических заболеваний у жителей станицы Полтавской, где находится проблемный мусорный полигон, сообщили в надзорном ведомстве. Ранее жители станицы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и пожаловались на нарушение при эксплуатации мусорного полигона. По словам граждан, уже более двух лет мимо их домов ежедневно проезжают десятки мусоровозов, при этом токсичные отходы с полигона попадают в канал у рисовых полей. Граждане обеспокоены возможными проблемами со здоровьем, а также экологическим бедствием, которое способна вызвать деятельность полигона. В краевом СУ СК России по данному факту возбуждено уголовное дело. Проведенная экологическая экспертиза показала, что образцы почвы и воды - не представляют угрозы. По данным следователей, для большей объективности планируется повторная экспертиза. "Прокуратура Красноармейского района по публикациям, размещенным в социальных сетях, о деятельности полигона твердых коммунальных отходов в станице Полтавской Красноармейского района, а также роста количества онкологических заболеваний, формирования статистической отчетности о причинах смерти больных, организована проверка", - говорится в сообщении. В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в станице Полтавская после многочисленных обращений граждан был возведен временный мост для того, чтобы мусороуборочная техника доезжала до свалки в объезд населённого пункта.
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происшествия, жкх, краснодарский край, красноармейский район, россия, александр бастрыкин, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Краснодарский край, Красноармейский район, Россия, Александр Бастрыкин, Вениамин Кондратьев, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проверит связь нашумевшей свалки с ростом болезней на Кубани
Прокуратура проверит связь роста онкозаболеваний с мусорным полигоном на Кубани