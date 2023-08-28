https://ria.ru/20230828/kontrnastuplenie-1892605134.html

Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ, пишут СМИ

Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023

Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ, пишут СМИ

Западные инструкторы признают, что Киеву не удалось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:46

2023-08-28T09:46

2023-08-28T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западные инструкторы признают, что Киеву не удалось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности, и ищут способы подготовить украинских военных к действиям в таких условиях, пишет газета Financial Times. "Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном контрнаступлении", - пишет издание. По словам бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, который является заместителем главы учебной миссии ЕС, сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы сил РФ и использование ими беспилотников - вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах. "Это очень сложно... Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде", - заявил Бонн. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

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