https://ria.ru/20230828/kitay-1892642867.html

Китайцы начали активно интересоваться поездками в Россию

Китайцы начали активно интересоваться поездками в Россию - РИА Новости, 28.08.2023

Китайцы начали активно интересоваться поездками в Россию

Спрос на туристические поездки в Россию среди граждан Китая достиг доковидных значений, среди популярных направлений – Москва, Санкт-Петербург и Сочи, заявил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:36

2023-08-28T13:36

2023-08-28T13:36

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ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Спрос на туристические поездки в Россию среди граждан Китая достиг доковидных значений, среди популярных направлений – Москва, Санкт-Петербург и Сочи, заявил РИА Новости генконсул РФ в китайском городе Шэньян Сергей Черненко. По его словам, с момента снятия китайской стороной ограничений на выдачу всех категорий виз российским гражданам какие-либо существенные препятствия для совершения взаимных поездок отсутствуют. "Туристы из обеих стран уже имеют возможность в полной мере удовлетворить потребность в путешествиях и активно ею пользуются", – отметил он. "Видим возрастающий спрос на туристические визы в Россию среди местных жителей, который по итогам первого полугодия 2023 года уже достиг доковидных значений", – сказал Черненко. Генконсул также напомнил, что Китай включен в утвержденные распоряжением правительства РФ списки иностранных государств, граждане которых с 1 августа этого года могут получить единую электронную визу, а также оформить туристическую визу на срок шесть месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения. "При этом, как показывает практика, большинство выбирают для посещения европейскую часть страны: Москву, Санкт-Петербург, Сочи", – рассказал Черненко. Генконсул отметил, что пандемия оказала существенное влияние на экономическую ситуацию в соседних с Россией провинциях. "Многие предприятия, в том числе ориентированные на сотрудничество с российскими контрагентами, не пережили продолжавшейся три года борьбы с коронавирусом. Соответственно, спрос на поездки в соседнюю страну со стороны жителей приграничных китайских регионов, вероятно, также будет ниже, чем до начала пандемии", – сказал он. Учитывая все эти обстоятельства, отметил генконсул, "рост показателей пассажиропотока через наземные пункты пропуска после восстановления действия соглашения о безвизовом въезде тургрупп вряд ли будет кратным".

https://ria.ru/20230828/kitay-1892635556.html

китай

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай