https://ria.ru/20230828/kitay-1892635353.html

МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы"

МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023

МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы"

Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:24

2023-08-28T12:24

2023-08-28T12:24

в мире

китай

япония

тихий океан

хирокадзу мацуно

фукусима-1

tepco

магатэ

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ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о дискриминации граждан Японии в Китае на фоне сброса японской стороной воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония обеспокоена случаями травли по телефону с китайских номеров, а также действий в отношении японских организаций в Китае после начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". "Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом", - сказал Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать случаи травли граждан Японии на фоне ситуации со сбросом воды с АЭС. Дмпломат отметил, что Китай призывает японскую сторону уважать обоснованные опасения всех сторон, немедленно прекратить сброс радиоактивно загрязненной воды, а также провести всесторонние консультации с соседними странами и другими заинтересованными сторонами. Ранее сообщалось, что в адрес японских муниципалитетов и других организаций стали поступать звонки с негативным содержанием в связи с решением правительства начать сброс воды с тритием с АЭС "Фукусима-1", также в отношении ряда японских организаций в Китае были зафиксированы дискриминационные действия, например, неизвестные забросали камнями и яйцами две японские школы. МИД Японии призвал японцев, находящихся в Китае, не разговаривать громко по-японски. До этого Китай ввел полный запрет на импорт морепродуктов из Японии. В прошлый четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявили в минувшую пятницу, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Оператор отмечал, что анализы морской воды из 10 точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, при котором операция была бы остановлена.

https://ria.ru/20230828/sol-1892599459.html

https://ria.ru/20230825/tritiy-1892156235.html

https://ria.ru/20230827/vizit-1892492272.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, тихий океан, хирокадзу мацуно, фукусима-1, tepco, магатэ