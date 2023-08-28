https://ria.ru/20230828/kitay-1892635353.html
МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы"
МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023
МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы"
Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:24
2023-08-28T12:24
2023-08-28T12:24
в мире
китай
япония
тихий океан
хирокадзу мацуно
фукусима-1
tepco
магатэ
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ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о дискриминации граждан Японии в Китае на фоне сброса японской стороной воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония обеспокоена случаями травли по телефону с китайских номеров, а также действий в отношении японских организаций в Китае после начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". "Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом", - сказал Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать случаи травли граждан Японии на фоне ситуации со сбросом воды с АЭС. Дмпломат отметил, что Китай призывает японскую сторону уважать обоснованные опасения всех сторон, немедленно прекратить сброс радиоактивно загрязненной воды, а также провести всесторонние консультации с соседними странами и другими заинтересованными сторонами. Ранее сообщалось, что в адрес японских муниципалитетов и других организаций стали поступать звонки с негативным содержанием в связи с решением правительства начать сброс воды с тритием с АЭС "Фукусима-1", также в отношении ряда японских организаций в Китае были зафиксированы дискриминационные действия, например, неизвестные забросали камнями и яйцами две японские школы. МИД Японии призвал японцев, находящихся в Китае, не разговаривать громко по-японски. До этого Китай ввел полный запрет на импорт морепродуктов из Японии. В прошлый четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявили в минувшую пятницу, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Оператор отмечал, что анализы морской воды из 10 точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, при котором операция была бы остановлена.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, тихий океан, хирокадзу мацуно, фукусима-1, tepco, магатэ
В мире, Китай, Япония, Тихий океан, Хирокадзу Мацуно, Фукусима-1, TEPCO, МАГАТЭ
МИД КНР ответил на обвинения в травле подданных Японии из-за "Фукусимы"
В МИД Китая отвергли обвинения в дискриминации подданных Японии из-за "Фукусимы"
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о дискриминации граждан Японии в Китае на фоне сброса японской стороной воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1".
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
заявил, что Япония обеспокоена случаями травли по телефону с китайских номеров, а также действий в отношении японских организаций в Китае после начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
"Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом", - сказал Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать случаи травли граждан Японии на фоне ситуации со сбросом воды с АЭС.
Дмпломат отметил, что Китай призывает японскую сторону уважать обоснованные опасения всех сторон, немедленно прекратить сброс радиоактивно загрязненной воды, а также провести всесторонние консультации с соседними странами и другими заинтересованными сторонами.
Ранее сообщалось, что в адрес японских муниципалитетов и других организаций стали поступать звонки с негативным содержанием в связи с решением правительства начать сброс воды с тритием с АЭС "Фукусима-1", также в отношении ряда японских организаций в Китае были зафиксированы дискриминационные действия, например, неизвестные забросали камнями и яйцами две японские школы. МИД Японии призвал японцев, находящихся в Китае, не разговаривать громко по-японски. До этого Китай ввел полный запрет на импорт морепродуктов из Японии.
В Японии взяли пробы воды, сброшенной с аварийной "Фукусимы"
В прошлый четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ
) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO
заявили в минувшую пятницу, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Оператор отмечал, что анализы морской воды из 10 точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, при котором операция была бы остановлена.
Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ