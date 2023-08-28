https://ria.ru/20230828/kibersport-1892688147.html

Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту

Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту - РИА Новости, 28.08.2023

Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту

Более 6,5 тысячи жителей Красноярска побывали на финале Кубка главы города по киберспорту, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:05

2023-08-28T15:05

2023-08-28T15:52

красноярск

новосибирск

омск

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/87/1523198733_0:50:4739:2716_1920x0_80_0_0_bad4d208313b84ddb14b0747483ac88e.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 6,5 тысячи жителей Красноярска побывали на финале Кубка главы города по киберспорту, сообщает пресс-служба мэрии. Финальные игры за Кубок главы Красноярска по компьютерному спорту в жанре "стратегия в реальном времени" игровой вселенной Dota 2 прошли во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в минувшие выходные. "Более 6500 красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту... В напряженной битве за главный трофей соревнований красноярцев обыграла команда-победитель прошлого года Nolmprove, представляющая Тюмень, Новосибирск, Абакан и Омск. Всего в финале за Кубок соревновались восемь сборных команд из разных городов нашей страны. За трансляцией и с трибун за играми следили более 50 тысяч болельщиков", - говорится в сообщении. За звание победителей соревновались две команды – East Side из Красноярска и Nolmprove. Всего за 16 минут со счетом 2:0 победу одержали опытные киберспортсмены из Nolmprove, став двукратными чемпионами Кубка. Красноярская команда заняла второе место, третьими стала команда Arbuziki (Омск, Новосибирск). Глава Красноярска Владислав Логинов вручил победителям главный трофей соревнований, а также поблагодарил всех участников соревнований за волю к победе, боевой настрой и красивую борьбу. "Уважаемые участники, я уверен, что этот турнир помог каждому из вас набраться профессионального и жизненного опыта, найти новых друзей, а главное - раскрыть себя. Интерес к этому виду спорта растет, а это значит, что Красноярск может и должен стремиться стать домашней ареной лучших и самых престижных состязаний и турниров по киберспорту", - сказал Логинов. Всего в семи отборочных этапах Кубка главы города, которые проходили в течение лета 2023 года, приняли участие 180 тысяч киберспортсменов. За выход в финал соревновались более 600 команд из 84 городов России.

https://ria.ru/20230828/chempionat-1892678060.html

красноярск

новосибирск

омск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, новосибирск, омск, красноярский край