https://ria.ru/20230828/kibersport-1892688147.html
Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту
Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту - РИА Новости, 28.08.2023
Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту
Более 6,5 тысячи жителей Красноярска побывали на финале Кубка главы города по киберспорту, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:05
2023-08-28T15:05
2023-08-28T15:52
красноярск
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омск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 6,5 тысячи жителей Красноярска побывали на финале Кубка главы города по киберспорту, сообщает пресс-служба мэрии. Финальные игры за Кубок главы Красноярска по компьютерному спорту в жанре "стратегия в реальном времени" игровой вселенной Dota 2 прошли во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в минувшие выходные. "Более 6500 красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту... В напряженной битве за главный трофей соревнований красноярцев обыграла команда-победитель прошлого года Nolmprove, представляющая Тюмень, Новосибирск, Абакан и Омск. Всего в финале за Кубок соревновались восемь сборных команд из разных городов нашей страны. За трансляцией и с трибун за играми следили более 50 тысяч болельщиков", - говорится в сообщении. За звание победителей соревновались две команды – East Side из Красноярска и Nolmprove. Всего за 16 минут со счетом 2:0 победу одержали опытные киберспортсмены из Nolmprove, став двукратными чемпионами Кубка. Красноярская команда заняла второе место, третьими стала команда Arbuziki (Омск, Новосибирск). Глава Красноярска Владислав Логинов вручил победителям главный трофей соревнований, а также поблагодарил всех участников соревнований за волю к победе, боевой настрой и красивую борьбу. "Уважаемые участники, я уверен, что этот турнир помог каждому из вас набраться профессионального и жизненного опыта, найти новых друзей, а главное - раскрыть себя. Интерес к этому виду спорта растет, а это значит, что Красноярск может и должен стремиться стать домашней ареной лучших и самых престижных состязаний и турниров по киберспорту", - сказал Логинов. Всего в семи отборочных этапах Кубка главы города, которые проходили в течение лета 2023 года, приняли участие 180 тысяч киберспортсменов. За выход в финал соревновались более 600 команд из 84 городов России.
https://ria.ru/20230828/chempionat-1892678060.html
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красноярск, новосибирск, омск, красноярский край
Красноярск, Новосибирск, Омск, Красноярский край
Более 6,5 тыс красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту
Более 6,5 тысячи красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости.
Более 6,5 тысячи жителей Красноярска побывали на финале Кубка главы города по киберспорту, сообщает пресс-служба
мэрии.
Финальные игры за Кубок главы Красноярска по компьютерному спорту в жанре "стратегия в реальном времени" игровой вселенной Dota 2 прошли во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в минувшие выходные.
"Более 6500 красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту... В напряженной битве за главный трофей соревнований красноярцев обыграла команда-победитель прошлого года Nolmprove, представляющая Тюмень
, Новосибирск
, Абакан
и Омск
. Всего в финале за Кубок соревновались восемь сборных команд из разных городов нашей страны. За трансляцией и с трибун за играми следили более 50 тысяч болельщиков", - говорится в сообщении.
За звание победителей соревновались две команды – East Side из Красноярска и Nolmprove. Всего за 16 минут со счетом 2:0 победу одержали опытные киберспортсмены из Nolmprove, став двукратными чемпионами Кубка. Красноярская команда заняла второе место, третьими стала команда Arbuziki (Омск, Новосибирск).
Глава Красноярска Владислав Логинов вручил победителям главный трофей соревнований, а также поблагодарил всех участников соревнований за волю к победе, боевой настрой и красивую борьбу.
"Уважаемые участники, я уверен, что этот турнир помог каждому из вас набраться профессионального и жизненного опыта, найти новых друзей, а главное - раскрыть себя. Интерес к этому виду спорта растет, а это значит, что Красноярск может и должен стремиться стать домашней ареной лучших и самых престижных состязаний и турниров по киберспорту", - сказал Логинов.
Всего в семи отборочных этапах Кубка главы города, которые проходили в течение лета 2023 года, приняли участие 180 тысяч киберспортсменов. За выход в финал соревновались более 600 команд из 84 городов России
.
Чемпионат робототехники собрал в Красноярске более 50 команд из 14 регионов