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Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ
Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ
Американская телерадиовещательная организация FOX осуществила провокацию в отношении Турции, представив карту страну без включения в нее Стамбула, сообщила в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T07:21
2023-08-28T07:21
2023-08-28T07:21
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Американская телерадиовещательная организация FOX осуществила провокацию в отношении Турции, представив карту страну без включения в нее Стамбула, сообщила в понедельник газета Sabah. "Американская телерадиовещательная организация FOX, распространяющая в Турции необоснованные и сфабрикованные новости, попала в новый скандал. Новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом", - пишет издание. Издание отмечает, что телеканал "трепал нервы" общества "своими ложными новостями во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше". "Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию", - подчеркнула газета.
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в мире, турция, стамбул
Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ
Sabah: американская телекомпания FOX представила карту Турции без Стамбула