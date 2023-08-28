https://ria.ru/20230828/karta-1892595901.html

Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ

Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023

Американская телекомпания представила карту Турции без Стамбула, пишут СМИ

Американская телерадиовещательная организация FOX осуществила провокацию в отношении Турции, представив карту страну без включения в нее Стамбула, сообщила в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T07:21

2023-08-28T07:21

2023-08-28T07:21

в мире

турция

стамбул

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Американская телерадиовещательная организация FOX осуществила провокацию в отношении Турции, представив карту страну без включения в нее Стамбула, сообщила в понедельник газета Sabah. "Американская телерадиовещательная организация FOX, распространяющая в Турции необоснованные и сфабрикованные новости, попала в новый скандал. Новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом", - пишет издание. Издание отмечает, что телеканал "трепал нервы" общества "своими ложными новостями во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше". "Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию", - подчеркнула газета.

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турция

стамбул

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в мире, турция, стамбул