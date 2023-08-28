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Пермский край отправил очередной груз гуманитарной помощи на Донбасс
Пермский край отправил очередной груз гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 28.08.2023
Пермский край отправил очередной груз гуманитарной помощи на Донбасс
Власти Пермского края отправили очередную партию гуманитарного груза землякам – участникам специальной военной операции и жителям Северодонецка, сообщается на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:31
2023-08-28T14:31
2023-08-28T14:31
пермский край
северодонецк
донбасс
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Власти Пермского края отправили очередную партию гуманитарного груза землякам – участникам специальной военной операции и жителям Северодонецка, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. В понедельник состоялась крупная отправка гуманитарного груза от жителей Пермского края участникам специальной военной операции (СВО), в госпитали и жителям Северодонецка, говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора, в состав груза гумпомощи вошли вещи и предметы, которые просят сами бойцы и руководители воинских частей - тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены. Также в зону СВО передан внедорожник для бойцов. Кроме того, мирные жители Северодонецка получат наборы для первоклассников и спортивный инвентарь. "Из Пермского края отправлено уже более 400 конвоев – это свыше 1360 тонн гуманитарного груза. Мы благодарим всех, кто продолжает помогать нашим бойцам в зоне СВО и жителям Северодонецка и другим мирным гражданам. В очередной раз прикамцы демонстрируют свое неравнодушие и отзывчивость – помогают тем, кто нуждается в их поддержке", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дмитрия Махонина. Там напомнили, что неделей ранее из гуманитарного центра Прикамья для жителей Северодонецка была отправлена одежда и другие товары первой необходимости, а детям – канцелярские принадлежности и учебники к 1 сентября. Значительная часть груза была адресована землякам из Пермского края в войсковые части, чтобы помочь им в решении боевых задач и организации быта. Это генераторы, электроинструменты, адресные посылки и медикаменты для военного госпиталя.
https://ria.ru/20230828/perm-1892648280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, северодонецк, донбасс, дмитрий махонин
Пермский край, Северодонецк, Донбасс, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Власти Пермского края отправили очередную партию гуманитарного груза землякам – участникам специальной военной операции и жителям Северодонецка, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В понедельник состоялась крупная отправка гуманитарного груза от жителей Пермского края участникам специальной военной операции (СВО), в госпитали и жителям Северодонецка, говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы губернатора, в состав груза гумпомощи вошли вещи и предметы, которые просят сами бойцы и руководители воинских частей - тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены. Также в зону СВО передан внедорожник для бойцов. Кроме того, мирные жители Северодонецка получат наборы для первоклассников и спортивный инвентарь.
"Из Пермского края отправлено уже более 400 конвоев – это свыше 1360 тонн гуманитарного груза. Мы благодарим всех, кто продолжает помогать нашим бойцам в зоне СВО и жителям Северодонецка и другим мирным гражданам. В очередной раз прикамцы демонстрируют свое неравнодушие и отзывчивость – помогают тем, кто нуждается в их поддержке", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дмитрия Махонина
.
Там напомнили, что неделей ранее из гуманитарного центра Прикамья для жителей Северодонецка была отправлена одежда и другие товары первой необходимости, а детям – канцелярские принадлежности и учебники к 1 сентября. Значительная часть груза была адресована землякам из Пермского края в войсковые части, чтобы помочь им в решении боевых задач и организации быта. Это генераторы, электроинструменты, адресные посылки и медикаменты для военного госпиталя.