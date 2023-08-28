https://ria.ru/20230828/gulyanie-1892627661.html
"Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" прошло в Липецкой области
"Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" прошло в Липецкой области - РИА Новости, 28.08.2023
"Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" прошло в Липецкой области
Традиционный событийный праздник "Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" состоялся в селе Трубетчино Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:43
2023-08-28T11:43
2023-08-28T11:43
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Традиционный событийный праздник "Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" состоялся в селе Трубетчино Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, фестиваль позволил участникам окунуться в атмосферу княжеской и дворянской жизни с балами и неспешными прогулками. Для гостей были сделаны тематические зоны, которые познакомили с народными обычаями, ремеслами и рукоделием. Артамонов отметил, что для участников фестиваля была поставлена театрализованная и концертная программа. Также были организованы современные аттракционы, игры и забавы для детей и взрослых, сувенирные лавки, фотозоны и "вкусные ряды" с пирожками, пловом, ароматным чаем и другими угощениями. А завершился фестиваль дискотекой. "В регионе каждый год организуется интересная и насыщенная фестивальная программа. Она охватывает все муниципалитеты. Липчане могут не ждать отпуска, чтобы поехать куда-то и весело провести время, а открыть афишу и выбрать праздник или другое культурное событие где-то рядом. Много среди участников и гостей из других регионов. Это говорит о достаточно высоком профессиональном уровне подготовки наших мероприятий", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Традиционный событийный праздник "Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" состоялся в селе Трубетчино Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, фестиваль позволил участникам окунуться в атмосферу княжеской и дворянской жизни с балами и неспешными прогулками. Для гостей были сделаны тематические зоны, которые познакомили с народными обычаями, ремеслами и рукоделием.
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Артамонов отметил, что для участников фестиваля была поставлена театрализованная и концертная программа. Также были организованы современные аттракционы, игры и забавы для детей и взрослых, сувенирные лавки, фотозоны и "вкусные ряды" с пирожками, пловом, ароматным чаем и другими угощениями. А завершился фестиваль дискотекой.
"В регионе каждый год организуется интересная и насыщенная фестивальная программа. Она охватывает все муниципалитеты. Липчане могут не ждать отпуска, чтобы поехать куда-то и весело провести время, а открыть афишу и выбрать праздник или другое культурное событие где-то рядом. Много среди участников и гостей из других регионов. Это говорит о достаточно высоком профессиональном уровне подготовки наших мероприятий", — сказал Артамонов
.