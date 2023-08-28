https://ria.ru/20230828/gulyanie-1892627661.html

"Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" прошло в Липецкой области

"Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" прошло в Липецкой области - РИА Новости, 28.08.2023

"Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" прошло в Липецкой области

Традиционный событийный праздник "Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" состоялся в селе Трубетчино Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:43

2023-08-28T11:43

2023-08-28T11:43

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Традиционный событийный праздник "Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых" состоялся в селе Трубетчино Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, фестиваль позволил участникам окунуться в атмосферу княжеской и дворянской жизни с балами и неспешными прогулками. Для гостей были сделаны тематические зоны, которые познакомили с народными обычаями, ремеслами и рукоделием. Артамонов отметил, что для участников фестиваля была поставлена театрализованная и концертная программа. Также были организованы современные аттракционы, игры и забавы для детей и взрослых, сувенирные лавки, фотозоны и "вкусные ряды" с пирожками, пловом, ароматным чаем и другими угощениями. А завершился фестиваль дискотекой. "В регионе каждый год организуется интересная и насыщенная фестивальная программа. Она охватывает все муниципалитеты. Липчане могут не ждать отпуска, чтобы поехать куда-то и весело провести время, а открыть афишу и выбрать праздник или другое культурное событие где-то рядом. Много среди участников и гостей из других регионов. Это говорит о достаточно высоком профессиональном уровне подготовки наших мероприятий", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов