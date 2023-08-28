https://ria.ru/20230828/gruz-1892640755.html

Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка

Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка - РИА Новости, 28.08.2023

Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка

Пермский край отправил участникам специальной военной операции большой гуманитарный груз с бронежилетами, приборами ночного видения, миноискателями, а также... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:50

2023-08-28T12:50

2023-08-28T12:50

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пермский край

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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Пермский край отправил участникам специальной военной операции большой гуманитарный груз с бронежилетами, приборами ночного видения, миноискателями, а также вещи и лекарства жителям Северодонецка в ЛНР, сообщает пресс-служба краевой администрации. "От штаба регионального отделения партии "Единая Россия" двумя грузовыми автомобилями и внедорожником на передовую будут доставлены тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз получат две воинские части, в которых несут службу жители Пермского края, внедорожник останется бойцам для выполнения боевых задач. Кроме того, участникам СВО направлены четыре дизельных генератора, электроинструменты, медикаменты для госпиталя и 120 адресных посылок, а мирным жителям Северодонецка будут переданы наборы для первоклассников и спортивный инвентарь. По данным региональных властей, из Пермского края отправлено более 400 конвоев с 1360 тоннами гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230824/chuvashiya-1891959014.html

пермский край

северодонецк

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общество, пермский край, северодонецк, луганская народная республика, единая россия