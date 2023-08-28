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Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка
Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка - РИА Новости, 28.08.2023
Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка
Пермский край отправил участникам специальной военной операции большой гуманитарный груз с бронежилетами, приборами ночного видения, миноискателями, а также... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:50
2023-08-28T12:50
2023-08-28T12:50
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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Пермский край отправил участникам специальной военной операции большой гуманитарный груз с бронежилетами, приборами ночного видения, миноискателями, а также вещи и лекарства жителям Северодонецка в ЛНР, сообщает пресс-служба краевой администрации. "От штаба регионального отделения партии "Единая Россия" двумя грузовыми автомобилями и внедорожником на передовую будут доставлены тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз получат две воинские части, в которых несут службу жители Пермского края, внедорожник останется бойцам для выполнения боевых задач. Кроме того, участникам СВО направлены четыре дизельных генератора, электроинструменты, медикаменты для госпиталя и 120 адресных посылок, а мирным жителям Северодонецка будут переданы наборы для первоклассников и спортивный инвентарь. По данным региональных властей, из Пермского края отправлено более 400 конвоев с 1360 тоннами гуманитарного груза.
https://ria.ru/20230824/chuvashiya-1891959014.html
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общество, пермский край, северодонецк, луганская народная республика, единая россия
Надежные люди, Общество, Пермский край, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Единая Россия
Пермский край отправил большой гуманитарный груз жителям Северодонецка
Пермский край отправил гуманитарный груз жителям Северодонецка и участникам СВО
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Пермский край отправил участникам специальной военной операции большой гуманитарный груз с бронежилетами, приборами ночного видения, миноискателями, а также вещи и лекарства жителям Северодонецка в ЛНР, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«
"От штаба регионального отделения партии "Единая Россия
" двумя грузовыми автомобилями и внедорожником на передовую будут доставлены тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что груз получат две воинские части, в которых несут службу жители Пермского края, внедорожник останется бойцам для выполнения боевых задач. Кроме того, участникам СВО направлены четыре дизельных генератора, электроинструменты, медикаменты для госпиталя и 120 адресных посылок, а мирным жителям Северодонецка будут переданы наборы для первоклассников и спортивный инвентарь.
По данным региональных властей, из Пермского края отправлено более 400 конвоев с 1360 тоннами гуманитарного груза.
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