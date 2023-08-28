https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892623542.html

ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России

ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России - РИА Новости, 28.08.2023

ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале, что либерал-демократы подготовили законопроект, запрещающий получение гражданства РФ людям с... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:19

2023-08-28T11:19

2023-08-28T11:19

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале, что либерал-демократы подготовили законопроект, запрещающий получение гражданства РФ людям с судимостью или многочисленными административными правонарушениями. "Нужно системно выстроить миграционную фильтрацию, отсекая на входе нарушителей закона. Мы в ЛДПР всегда выступали за ужесточение миграционной политики и сейчас подготовили очередной законопроект, запрещающий получение гражданства Российской Федерации людям с судимостью или с многочисленными административными правонарушениями", - написал Слуцкий. По словам Слуцкого, быть гражданином России – привилегия, которую надо заслужить трудом, доблестью, любовью и трепетным отношением к стране. "Если человек преступил закон, пускай его реабилитацией и возвращением в общество родная страна занимается, нам такой импорт не нужен. Наши граждане должны быть уверены в своей безопасности", - отметил Слуцкий. Также он сообщил, что важно исключить из числа претендующих на гражданство Российской Федерации лиц, которые могут стать фигурантами новых уголовных и административных дел, особенно по "тяжким" статьям: в отношении детей, стариков, ветеранов боевых действий.

https://ria.ru/20230826/proekt-1892439724.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (политик), лдпр, общество, россия