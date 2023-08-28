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ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России
ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России - РИА Новости, 28.08.2023
ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале, что либерал-демократы подготовили законопроект, запрещающий получение гражданства РФ людям с... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:19
2023-08-28T11:19
2023-08-28T11:19
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале, что либерал-демократы подготовили законопроект, запрещающий получение гражданства РФ людям с судимостью или многочисленными административными правонарушениями. "Нужно системно выстроить миграционную фильтрацию, отсекая на входе нарушителей закона. Мы в ЛДПР всегда выступали за ужесточение миграционной политики и сейчас подготовили очередной законопроект, запрещающий получение гражданства Российской Федерации людям с судимостью или с многочисленными административными правонарушениями", - написал Слуцкий. По словам Слуцкого, быть гражданином России – привилегия, которую надо заслужить трудом, доблестью, любовью и трепетным отношением к стране. "Если человек преступил закон, пускай его реабилитацией и возвращением в общество родная страна занимается, нам такой импорт не нужен. Наши граждане должны быть уверены в своей безопасности", - отметил Слуцкий. Также он сообщил, что важно исключить из числа претендующих на гражданство Российской Федерации лиц, которые могут стать фигурантами новых уголовных и административных дел, особенно по "тяжким" статьям: в отношении детей, стариков, ветеранов боевых действий.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, общество, россия
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество, Россия
ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России
В ЛДПР предложили запретить людям с судимостью получать российское гражданство
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале
, что либерал-демократы подготовили законопроект, запрещающий получение гражданства РФ людям с судимостью или многочисленными административными правонарушениями.
"Нужно системно выстроить миграционную фильтрацию, отсекая на входе нарушителей закона. Мы в ЛДПР всегда выступали за ужесточение миграционной политики и сейчас подготовили очередной законопроект, запрещающий получение гражданства Российской Федерации людям с судимостью или с многочисленными административными правонарушениями", - написал Слуцкий.
По словам Слуцкого, быть гражданином России – привилегия, которую надо заслужить трудом, доблестью, любовью и трепетным отношением к стране.
"Если человек преступил закон, пускай его реабилитацией и возвращением в общество родная страна занимается, нам такой импорт не нужен. Наши граждане должны быть уверены в своей безопасности", - отметил Слуцкий.
Также он сообщил, что важно исключить из числа претендующих на гражданство Российской Федерации лиц, которые могут стать фигурантами новых уголовных и административных дел, особенно по "тяжким" статьям: в отношении детей, стариков, ветеранов боевых действий.
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