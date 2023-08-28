https://ria.ru/20230828/gonduras-1892587499.html

В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле

В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 28.08.2023

В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле

Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T01:58

2023-08-28T01:58

2023-08-28T01:58

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МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд, сообщила прокуратура страны. "В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры Гондураса. По данным следствия, три ликвидированных преступных организации за последние пять лет координировали прием на национальной территории по меньшей мере 99 самолетов с кокаином из Южной Америки. Мэр Брус-Лагуны предположительно организовал как самостоятельный наркоторговец перевозку катерами и самолетами около 30 тонн кокаина.

https://ria.ru/20230620/podzhog-1879457001.html

гондурас

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гондурас, южная америка