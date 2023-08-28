https://ria.ru/20230828/gonduras-1892587499.html
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 28.08.2023
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле
Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T01:58
2023-08-28T01:58
2023-08-28T01:58
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МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд, сообщила прокуратура страны. "В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры Гондураса. По данным следствия, три ликвидированных преступных организации за последние пять лет координировали прием на национальной территории по меньшей мере 99 самолетов с кокаином из Южной Америки. Мэр Брус-Лагуны предположительно организовал как самостоятельный наркоторговец перевозку катерами и самолетами около 30 тонн кокаина.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гондурас, южная америка
В мире, Гондурас, Южная Америка
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле
В Гондурасе задержала мэра города Брус-Лагуна по обвинению в наркоторговле