Рейтинг@Mail.ru
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/gonduras-1892587499.html
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 28.08.2023
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле
Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T01:58
2023-08-28T01:58
в мире
гондурас
южная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892587373_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_9aac6a0405a1c3e6b545a4f02ad4ba4c.jpg
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд, сообщила прокуратура страны. "В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры Гондураса. По данным следствия, три ликвидированных преступных организации за последние пять лет координировали прием на национальной территории по меньшей мере 99 самолетов с кокаином из Южной Америки. Мэр Брус-Лагуны предположительно организовал как самостоятельный наркоторговец перевозку катерами и самолетами около 30 тонн кокаина.
https://ria.ru/20230620/podzhog-1879457001.html
гондурас
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892587373_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d9b5d35af5d1ff70de788c366d673d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гондурас, южная америка
В мире, Гондурас, Южная Америка
В Гондурасе задержали мэра города по обвинению в наркоторговле

В Гондурасе задержала мэра города Брус-Лагуна по обвинению в наркоторговле

© AP Photo / Delmer MartinezГондурас
Гондурас - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Delmer Martinez
Гондурас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Силовые структуры Гондураса провели масштабную операцию против наркоторговцев карибского региона, среди задержанных - мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд, сообщила прокуратура страны.
«
"В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры Гондураса.
По данным следствия, три ликвидированных преступных организации за последние пять лет координировали прием на национальной территории по меньшей мере 99 самолетов с кокаином из Южной Америки.
Мэр Брус-Лагуны предположительно организовал как самостоятельный наркоторговец перевозку катерами и самолетами около 30 тонн кокаина.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных
20 июня, 22:59
 
В миреГондурасЮжная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала