https://ria.ru/20230828/finlyandiya-1892612716.html

Власти Финляндии хотят ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян

Власти Финляндии хотят ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян - РИА Новости, 28.08.2023

Власти Финляндии хотят ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан РФ на получение виз и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:38

2023-08-28T10:38

2023-08-28T13:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан РФ на получение виз и вида на жительство в стране после ареста россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Как сообщили РИА Новости 26 августа в посольстве РФ в Финляндии, россиянин Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля. Позднее стало известно, что Торден ранее имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США и ЕС, а Украина потребовала его экстрадиции в связи с уголовным делом. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах в составе разведгруппы, якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер". Финские СМИ писали, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян. Финские СМИ сообщили, что Торден (Петровский) въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании "воссоединения с семьёй", по причине обучения жены в финском учебном заведении. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер пообещал СМИ предоставить больше информации по вопросу Тордена (Петровского) позднее на этой неделе. Рантанен заявила изданию IltaSanomat, что финскую систему выдачи ВНЖ нужно пересмотреть. "Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны", – заявила Рантанен. Глава правительства Петтери Орпо в радиоинтервью общественной корпорации YLE, сообщил об изучении дальнейших ужесточений на въезд для россиян в связи с ситуацией с Торденом (Петровским). "Сейчас я запросил обновленную информацию о различных формах трансграничного движения и оценку того, следует ли нам ужесточить их еще больше", - сказал он. Финские власти из-за ситуации на Украине с 30 сентября 2022 года ограничен въезд гражданам России через финскую границу, введены визовые ограничения на выдачу туристических виз, ужесточены основания для въезда россиян в страну.

https://ria.ru/20230824/proizvodstvo-1891999359.html

https://ria.ru/20230823/podlodka-1891727761.html

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финляндия, в мире, петтери орпо, россия, евросоюз