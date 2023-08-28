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В ГД предложили способ привлечения средств в космическую отрасль - РИА Новости, 28.08.2023
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21:43 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/finansirovanie-1892789958.html
В ГД предложили способ привлечения средств в космическую отрасль
В ГД предложили способ привлечения средств в космическую отрасль - РИА Новости, 28.08.2023
В ГД предложили способ привлечения средств в космическую отрасль
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов по итогам совещания в Научно-исследовательском... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:43
2023-08-28T21:43
космос - риа наука
сергей гаврилов
роскосмос
госдума рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов по итогам совещания в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина выступил с предложениями по привлечению дополнительных средств в космическую отрасль. "Для решения поставленных перед "Роскосмосом" задач необходимо дополнительное финансирование. В частности, важно направить средства на модернизацию Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, на программы по обучению кадров для работы с космическими аппаратами нового поколения", - сказал парламентарий. Он напомнил, в космической отрасли важную роль играет двигателестроение, поэтому важна поддержка предприятий по их изготовлению. "Финансовая поддержка должна быть совмещена с грамотной кадровой работой — команда предприятия должна состоять из заслуженных инструкторов и молодых специалистов", — заявил Гаврилов. Он также уточнил, что необходимо предоставить "Роскосмосу" возможность проведения эмиссии инфраструктурных облигаций, а также размещение ценных бумаг на фондовом рынке акционерными обществами, входящими в структуру корпорации, с последующим их выкупом государством или уполномоченным им банком. В заключение Гаврилов добавил, что сейчас обсуждается закрепление за "Роскосмосом" возможности стать главным распорядителем и получателем бюджетных средств.
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космос - риа наука, сергей гаврилов, роскосмос, госдума рф
Космос - РИА Наука, Сергей Гаврилов, Роскосмос, Госдума РФ
В ГД предложили способ привлечения средств в космическую отрасль

В ГД предложили выйти на фондовый рынок для финансирования космической отрасли

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов по итогам совещания в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина выступил с предложениями по привлечению дополнительных средств в космическую отрасль.
"Для решения поставленных перед "Роскосмосом" задач необходимо дополнительное финансирование. В частности, важно направить средства на модернизацию Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, на программы по обучению кадров для работы с космическими аппаратами нового поколения", - сказал парламентарий.
Он напомнил, в космической отрасли важную роль играет двигателестроение, поэтому важна поддержка предприятий по их изготовлению.
"Финансовая поддержка должна быть совмещена с грамотной кадровой работой — команда предприятия должна состоять из заслуженных инструкторов и молодых специалистов", — заявил Гаврилов.
Он также уточнил, что необходимо предоставить "Роскосмосу" возможность проведения эмиссии инфраструктурных облигаций, а также размещение ценных бумаг на фондовом рынке акционерными обществами, входящими в структуру корпорации, с последующим их выкупом государством или уполномоченным им банком.
В заключение Гаврилов добавил, что сейчас обсуждается закрепление за "Роскосмосом" возможности стать главным распорядителем и получателем бюджетных средств.
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Космос - РИА НаукаСергей ГавриловРоскосмосГосдума РФ
 
 
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