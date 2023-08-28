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Из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч жителей - РИА Новости, 28.08.2023
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23:03 28.08.2023 (обновлено: 23:10 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/evakuatsiya-1892795857.html
Из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч жителей
Из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч жителей - РИА Новости, 28.08.2023
Из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч жителей
Спасатели эвакуировали более 6 тысяч человек, в том числе 864 ребёнка, за время непогоды из подтопленных ливнями и паводком районов Приморья, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:03
2023-08-28T23:10
происшествия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 6 тысяч человек, в том числе 864 ребёнка, за время непогоды из подтопленных ливнями и паводком районов Приморья, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. В Приморье 23 и 25 августа шли интенсивные дожди. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. "Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края с начала ухудшения обстановки проведена эвакуация населения из подтопленных домовладений и перевезено лодочными переправами 6101 человек, из них 864 ребенка", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что больше всего эвакуировали в Уссурийском городском округе - 3347 человек, в Октябрьском округе - 997 человек и Спасском городском округе – 600 человек. Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что в Приморье остается подтопленным 91 жилой дом, включая 32 многоквартирных. В них проживают 392 человека, из которых 78 - дети.
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происшествия, олег кожемяко
Происшествия, Олег Кожемяко
Из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч жителей

Из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч жителей

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье. Август.
Наводнение в Приморье. Август. - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Август.
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 6 тысяч человек, в том числе 864 ребёнка, за время непогоды из подтопленных ливнями и паводком районов Приморья, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона.
В Приморье 23 и 25 августа шли интенсивные дожди. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.
"Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края с начала ухудшения обстановки проведена эвакуация населения из подтопленных домовладений и перевезено лодочными переправами 6101 человек, из них 864 ребенка", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что больше всего эвакуировали в Уссурийском городском округе - 3347 человек, в Октябрьском округе - 997 человек и Спасском городском округе – 600 человек.
Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что в Приморье остается подтопленным 91 жилой дом, включая 32 многоквартирных. В них проживают 392 человека, из которых 78 - дети.
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