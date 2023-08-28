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В Киеве хотят эвакуировать детей с подконтрольной части Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/evakuatsiya-1892735384.html
В Киеве хотят эвакуировать детей с подконтрольной части Запорожской области
В Киеве хотят эвакуировать детей с подконтрольной части Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2023
В Киеве хотят эвакуировать детей с подконтрольной части Запорожской области
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:55
2023-08-28T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов — Васильевского и Пологовского. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", — приводит слова Верещук телеканал "Общественное". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, запорожская область, киев, украина, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Украина, Ирина Верещук
В Киеве хотят эвакуировать детей с подконтрольной части Запорожской области

Верещук: с подконтрольной Киеву части Запорожской области эвакуируют 54 ребенка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМальчик в автобусе во время эвакуации
Мальчик в автобусе во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мальчик в автобусе во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
«
"Сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов — Васильевского и Пологовского. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", — приводит слова Верещук телеканал "Общественное".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевУкраинаИрина Верещук
 
 
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