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В Энергодаре упали два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/energodar-1892623433.html
В Энергодаре упали два украинских беспилотника
В Энергодаре упали два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023
В Энергодаре упали два украинских беспилотника
Украинские дроны упали утром в понедельник по двум адресам в Энергодаре Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:19
2023-08-28T11:19
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Украинские дроны упали утром в понедельник по двум адресам в Энергодаре Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила администрация города. "Ориентировочно в 9.20 зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на ул. Курчатова. Предварительно, разрушений и жертв нет. Второе попадание дрона возле жилого дома по ул. Курчатова произошло около 9.45. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города.
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энергодар
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энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
В Энергодаре упали два украинских беспилотника

В Энергодаре Запорожской области упали два украинских беспилотника

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Украинские дроны упали утром в понедельник по двум адресам в Энергодаре Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила администрация города.
"Ориентировочно в 9.20 зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на ул. Курчатова. Предварительно, разрушений и жертв нет. Второе попадание дрона возле жилого дома по ул. Курчатова произошло около 9.45. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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