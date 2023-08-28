https://ria.ru/20230828/energodar-1892623433.html

В Энергодаре упали два украинских беспилотника

В Энергодаре упали два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023

В Энергодаре упали два украинских беспилотника

Украинские дроны упали утром в понедельник по двум адресам в Энергодаре Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:19

2023-08-28T11:19

2023-08-28T11:19

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Украинские дроны упали утром в понедельник по двум адресам в Энергодаре Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила администрация города. "Ориентировочно в 9.20 зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на ул. Курчатова. Предварительно, разрушений и жертв нет. Второе попадание дрона возле жилого дома по ул. Курчатова произошло около 9.45. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города.

https://ria.ru/20230718/energodar-1884887775.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область, происшествия