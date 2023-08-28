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Депутат ГД оценила идею о введении штрафов за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 28.08.2023
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14:21 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/energetiki-1892674397.html
Депутат ГД оценила идею о введении штрафов за продажу энергетиков детям
Депутат ГД оценила идею о введении штрафов за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 28.08.2023
Депутат ГД оценила идею о введении штрафов за продажу энергетиков детям
Введение штрафов за продажу детям энергетиков - здравая идея, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:21
2023-08-28T14:21
здоровье - общество
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Введение штрафов за продажу детям энергетиков - здравая идея, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ранее правительство России подготовило отрицательный отзыв на проект поправок в КоАП, предлагавший ввести штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщила "Российская газета". Инициатива также предусматривает санкции и для родителей, чьи дети в возрасте от 16 до 18 лет употребили алкоголь. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы. "Согласна, что для родителей никаких санкций быть не должно. Разумеется они и сами против употребления ребенком алкоголя и проводят с ним воспитательные беседы, но не всегда это могут делать правильно и не всегда это работает, потому что все подростки разные, некоторые в плохие компании попадают… А вот введение штрафов за продажу энергетиков детям - идея здравая", - сказала Лантратова. По ее словам, дети часто не осознают вред от употребления энергетиков, и самое ужасное - их можно беспрепятственно купить даже в образовательных организациях. Такая мера не в интересах производителей, но когда речь идёт о здоровье детей, об их интересах думать и не стоит, указала Лантратова. "Что интересно: кофеин в аптеках по рецепту продают, ряд веществ, содержащихся в энергетиках, вообще под запретом. Почему же тогда эта гремучая смесь есть в свободном доступе?", - подчеркнула депутат. Лантратова отметила, что в случае принятия законопроекта для родителей штрафы за продажу энергетиков детям станут хорошей поддержкой и дополнительным механизмом защиты.
https://ria.ru/20230726/energetiki-1886347622.html
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здоровье - общество, яна лантратова, госдума рф
Здоровье - Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
Депутат ГД оценила идею о введении штрафов за продажу энергетиков детям

Лантратова назвала введение штрафов за продажу энергетиков детям здравой идеей

© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Elaine Thompson
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Введение штрафов за продажу детям энергетиков - здравая идея, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее правительство России подготовило отрицательный отзыв на проект поправок в КоАП, предлагавший ввести штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщила "Российская газета". Инициатива также предусматривает санкции и для родителей, чьи дети в возрасте от 16 до 18 лет употребили алкоголь. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
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"Согласна, что для родителей никаких санкций быть не должно. Разумеется они и сами против употребления ребенком алкоголя и проводят с ним воспитательные беседы, но не всегда это могут делать правильно и не всегда это работает, потому что все подростки разные, некоторые в плохие компании попадают… А вот введение штрафов за продажу энергетиков детям - идея здравая", - сказала Лантратова.
По ее словам, дети часто не осознают вред от употребления энергетиков, и самое ужасное - их можно беспрепятственно купить даже в образовательных организациях. Такая мера не в интересах производителей, но когда речь идёт о здоровье детей, об их интересах думать и не стоит, указала Лантратова.
"Что интересно: кофеин в аптеках по рецепту продают, ряд веществ, содержащихся в энергетиках, вообще под запретом. Почему же тогда эта гремучая смесь есть в свободном доступе?", - подчеркнула депутат.
Лантратова отметила, что в случае принятия законопроекта для родителей штрафы за продажу энергетиков детям станут хорошей поддержкой и дополнительным механизмом защиты.
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Здоровье - ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
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