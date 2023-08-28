https://ria.ru/20230828/elektrosamokat-1892787742.html
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах
Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:14
2023-08-28T21:14
2023-08-28T21:15
общество
москва
госдума рф
осаго
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab9fdd55854057968f4cd8a86e6d3496.jpg
МОСКВА, 28 авг- РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо ужесточить правила пользования электросамокатами, в частности разрешить управление с 14 лет, ввести ОСАГО и ограничить езду только по велодорожкам. "Необходимо ужесточить ответственность для любителей электросамокатов. Ввести права и разрешить управлять электросамокатами с 14 лет, ввести ОСАГО для электросамокатов как для транспорта, ограничить езду на самокатах только велодорожками", - написал парламентарий. Он сообщил, что также считает целесообразным запретить средства индивидуальной мобильности мощностью свыше 250 Вт и скоростью выше 10 км/ч. "Считаю необходимым обсудить все эти меры на площадке Госдумы сразу же в начале осенней сессии, чтобы уже в новом сезоне не было трагических случаев, а все участники дорожного движения смогли безопасно и комфортно передвигаться как по проезжей части, так и по велодорожкам и тротуарам", - заключил Гусев.
https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892552723.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482502_489:55:3072:1992_1920x0_80_0_0_7e3c7b5766924451bc0428c36bc7db33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, госдума рф, осаго, авто
Общество, Москва, Госдума РФ, ОСАГО, Авто
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах
Депутат Гусев призвал ввести ОСАГО для электросамокатов и ограничить езду на них