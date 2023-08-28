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В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах - РИА Новости, 28.08.2023
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21:14 28.08.2023 (обновлено: 21:15 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/elektrosamokat-1892787742.html
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах
Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:14
2023-08-28T21:15
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МОСКВА, 28 авг- РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо ужесточить правила пользования электросамокатами, в частности разрешить управление с 14 лет, ввести ОСАГО и ограничить езду только по велодорожкам. "Необходимо ужесточить ответственность для любителей электросамокатов. Ввести права и разрешить управлять электросамокатами с 14 лет, ввести ОСАГО для электросамокатов как для транспорта, ограничить езду на самокатах только велодорожками", - написал парламентарий. Он сообщил, что также считает целесообразным запретить средства индивидуальной мобильности мощностью свыше 250 Вт и скоростью выше 10 км/ч. "Считаю необходимым обсудить все эти меры на площадке Госдумы сразу же в начале осенней сессии, чтобы уже в новом сезоне не было трагических случаев, а все участники дорожного движения смогли безопасно и комфортно передвигаться как по проезжей части, так и по велодорожкам и тротуарам", - заключил Гусев.
https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892552723.html
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общество, москва, госдума рф, осаго, авто
Общество, Москва, Госдума РФ, ОСАГО, Авто
В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах

Депутат Гусев призвал ввести ОСАГО для электросамокатов и ограничить езду на них

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМолодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве
Молодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Молодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг- РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо ужесточить правила пользования электросамокатами, в частности разрешить управление с 14 лет, ввести ОСАГО и ограничить езду только по велодорожкам.
"Необходимо ужесточить ответственность для любителей электросамокатов. Ввести права и разрешить управлять электросамокатами с 14 лет, ввести ОСАГО для электросамокатов как для транспорта, ограничить езду на самокатах только велодорожками", - написал парламентарий.
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Вчера, 12:57
Он сообщил, что также считает целесообразным запретить средства индивидуальной мобильности мощностью свыше 250 Вт и скоростью выше 10 км/ч.
"Считаю необходимым обсудить все эти меры на площадке Госдумы сразу же в начале осенней сессии, чтобы уже в новом сезоне не было трагических случаев, а все участники дорожного движения смогли безопасно и комфортно передвигаться как по проезжей части, так и по велодорожкам и тротуарам", - заключил Гусев.
Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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ОбществоМоскваГосдума РФОСАГОАвто
 
 
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