https://ria.ru/20230828/elektrosamokat-1892787742.html

В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах

В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах - РИА Новости, 28.08.2023

В Госдуме призвали ужесточить правила езды на электросамокатах

Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:14

2023-08-28T21:14

2023-08-28T21:15

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МОСКВА, 28 авг- РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместить руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо ужесточить правила пользования электросамокатами, в частности разрешить управление с 14 лет, ввести ОСАГО и ограничить езду только по велодорожкам. "Необходимо ужесточить ответственность для любителей электросамокатов. Ввести права и разрешить управлять электросамокатами с 14 лет, ввести ОСАГО для электросамокатов как для транспорта, ограничить езду на самокатах только велодорожками", - написал парламентарий. Он сообщил, что также считает целесообразным запретить средства индивидуальной мобильности мощностью свыше 250 Вт и скоростью выше 10 км/ч. "Считаю необходимым обсудить все эти меры на площадке Госдумы сразу же в начале осенней сессии, чтобы уже в новом сезоне не было трагических случаев, а все участники дорожного движения смогли безопасно и комфортно передвигаться как по проезжей части, так и по велодорожкам и тротуарам", - заключил Гусев.

https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892552723.html

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общество, москва, госдума рф, осаго, авто