https://ria.ru/20230828/eksport-1892780165.html

На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт

На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт - РИА Новости, 28.08.2023

На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт

Ейское авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт с усовершенствованными типами самолётов малой авиации, которые дешевле своих зарубежных аналогов, РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:17

2023-08-28T20:17

2023-08-28T20:17

краснодарский край

россия

краснодарский край

экономика

ан-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153369/90/1533699016_0:39:600:377_1920x0_80_0_0_d6b14f1ae0c31ebac8af4c7eaaa0c2c3.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Ейское авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт с усовершенствованными типами самолётов малой авиации, которые дешевле своих зарубежных аналогов, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев во время рабочего визита в производственно-конструкторскую компанию. "Компания уже 9 лет работает на рынке малой авиации и зарекомендовала себя как серьезный производитель… Преимущество предприятия - деятельность по разработке технологии производства новых типов самолетов по цене в 3-4 раза дешевле российских и зарубежных аналогов. Также специалисты имеют опыт проектирования беспилотных летательных систем. Наша задача помочь выстроить каналы сбыта не только на территории России, но и за рубежом", - передает пресс-служба краевой администрации слова Воробьева. Отмечается, что Ейская авиастроительная компания специализируется на ремоторизации самолетов типа Ан-2. Авиаконструкторам удалось создать более усовершенствованный тип воздушного судна. Новый самолет легче - 450 килограмм и потребляет на 40% меньше топлива. Модернизированную технику компании активно применяют при проведении сельскохозяйственных, авиахимических, лесоавиационных работ по всей России от Краснодарского края до Архангельской и Иркутской областей.

https://ria.ru/20230828/stipendiya-1892680002.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, экономика, ан-2