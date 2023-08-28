https://ria.ru/20230828/eksport-1892780165.html
На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт
На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт - РИА Новости, 28.08.2023
На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт
Ейское авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт с усовершенствованными типами самолётов малой авиации, которые дешевле своих зарубежных аналогов, РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:17
2023-08-28T20:17
2023-08-28T20:17
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Ейское авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт с усовершенствованными типами самолётов малой авиации, которые дешевле своих зарубежных аналогов, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев во время рабочего визита в производственно-конструкторскую компанию. "Компания уже 9 лет работает на рынке малой авиации и зарекомендовала себя как серьезный производитель… Преимущество предприятия - деятельность по разработке технологии производства новых типов самолетов по цене в 3-4 раза дешевле российских и зарубежных аналогов. Также специалисты имеют опыт проектирования беспилотных летательных систем. Наша задача помочь выстроить каналы сбыта не только на территории России, но и за рубежом", - передает пресс-служба краевой администрации слова Воробьева. Отмечается, что Ейская авиастроительная компания специализируется на ремоторизации самолетов типа Ан-2. Авиаконструкторам удалось создать более усовершенствованный тип воздушного судна. Новый самолет легче - 450 килограмм и потребляет на 40% меньше топлива. Модернизированную технику компании активно применяют при проведении сельскохозяйственных, авиахимических, лесоавиационных работ по всей России от Краснодарского края до Архангельской и Иркутской областей.
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россия, краснодарский край, экономика, ан-2
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Экономика, Ан-2
На Кубани авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт
Ейское авиастроительное предприятие планирует выйти на экспорт