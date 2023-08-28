https://ria.ru/20230828/edinoborstva-1892685179.html

"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств

"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств - РИА Новости, 28.08.2023

"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств

Областной фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Липецкой области" прошел на Зеленом острове в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:54

2023-08-28T14:54

2023-08-28T14:54

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Областной фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Липецкой области" прошел на Зеленом острове в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. Почетным гостем стал двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Роман Власов, говорится в сообщении. "Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа. Возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, найти друзей или выбрать занятия по душе. Рады, что эти соревнования нашли отклик и у спортсменов, и у зрителей. Будем и дальше поддерживать подобные турниры", - подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя соревнования. В пресс-службе отметили, что обладателями Кубка Губернатора Липецкой области стали: Сергей Ильковский (кикбосинг), Магаррам Хиялов (бокс), Артем Карапетян (смешанное боевое единоборство), Евгений Буцилин (всестилевое каратэ).

https://ria.ru/20230824/kontsertnyy_zal-1892045395.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов