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"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств - РИА Новости, 28.08.2023
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Липецкая область
 
14:54 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/edinoborstva-1892685179.html
"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств - РИА Новости, 28.08.2023
"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
Областной фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Липецкой области" прошел на Зеленом острове в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:54
2023-08-28T14:54
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Областной фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Липецкой области" прошел на Зеленом острове в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. Почетным гостем стал двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Роман Власов, говорится в сообщении. "Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа. Возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, найти друзей или выбрать занятия по душе. Рады, что эти соревнования нашли отклик и у спортсменов, и у зрителей. Будем и дальше поддерживать подобные турниры", - подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя соревнования. В пресс-службе отметили, что обладателями Кубка Губернатора Липецкой области стали: Сергей Ильковский (кикбосинг), Магаррам Хиялов (бокс), Артем Карапетян (смешанное боевое единоборство), Евгений Буцилин (всестилевое каратэ).
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств

© Фото пресс-службы правительства Липецкой области"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
Кубок Губернатора Липецкой области разыграли на фестиваль единоборств
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Областной фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Липецкой области" прошел на Зеленом острове в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. Почетным гостем стал двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Роман Власов, говорится в сообщении.
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"Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа. Возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, найти друзей или выбрать занятия по душе. Рады, что эти соревнования нашли отклик и у спортсменов, и у зрителей. Будем и дальше поддерживать подобные турниры", - подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя соревнования.
В пресс-службе отметили, что обладателями Кубка Губернатора Липецкой области стали: Сергей Ильковский (кикбосинг), Магаррам Хиялов (бокс), Артем Карапетян (смешанное боевое единоборство), Евгений Буцилин (всестилевое каратэ).
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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