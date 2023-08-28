"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
"Кубок Губернатора Липецкой области" разыграли на фестиваль единоборств
ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Областной фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Липецкой области" прошел на Зеленом острове в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. Почетным гостем стал двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Роман Власов, говорится в сообщении.
"Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа. Возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, найти друзей или выбрать занятия по душе. Рады, что эти соревнования нашли отклик и у спортсменов, и у зрителей. Будем и дальше поддерживать подобные турниры", - подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя соревнования.
В пресс-службе отметили, что обладателями Кубка Губернатора Липецкой области стали: Сергей Ильковский (кикбосинг), Магаррам Хиялов (бокс), Артем Карапетян (смешанное боевое единоборство), Евгений Буцилин (всестилевое каратэ).