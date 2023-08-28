https://ria.ru/20230828/dtp-1892711008.html
В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП
В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.08.2023
В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП
В деревне Каменка в Москве автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в ходе ДТП пострадало несколько детей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:15
2023-08-28T16:15
2023-08-28T16:16
происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В деревне Каменка в Москве автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в ходе ДТП пострадало несколько детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В деревне Каменка (Троицкий округ) автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в ходе ДТП пострадало несколько детей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новая москва
Происшествия, Москва, Новая Москва
В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП
В Троицком округе Москвы автомобиль наехал на столб, несколько детей пострадали