https://ria.ru/20230828/dtp-1892711008.html

В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП

В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.08.2023

В Новой Москве несколько детей пострадали в ДТП

В деревне Каменка в Москве автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в ходе ДТП пострадало несколько детей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:15

2023-08-28T16:15

2023-08-28T16:16

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В деревне Каменка в Москве автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в ходе ДТП пострадало несколько детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В деревне Каменка (Троицкий округ) автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в ходе ДТП пострадало несколько детей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

москва

новая москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, новая москва