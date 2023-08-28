https://ria.ru/20230828/dtp-1892686338.html
После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии
После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.08.2023
После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии
Пять пациентов, включая двоих детей, остаются в тяжелом состоянии после ДТП на остановке в Калуге, сообщил губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:58
2023-08-28T14:58
2023-08-28T14:58
происшествия
калуга
калужская область
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_18d8c764512494efaec6009a8cf4b819.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пять пациентов, включая двоих детей, остаются в тяжелом состоянии после ДТП на остановке в Калуге, сообщил губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Он написал, что калужские медики, специалисты федеральных медцентров делают все возможное для лечения жителей области, пострадавших в ДТП на улице Кирова в Калуге. "В НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова находятся Дарья Викторовна Б. и Диана Руслановна М. Им проведены операции. Состояние тяжелое, есть положительная динамика. Наталья Анатольевна З. - состояние остается тяжелым", - написал Шапша. В калужской областной больнице лечатся Вера Владимировна Ж. и Марина Рустамовна Л., а в больнице скорой медицинской помощи - Анна Александровна Ф. Все они, по словам губернатора, в состоянии средней степени тяжести, переведены из реанимации в отделение. Еще одна взрослая пациентка, Дарья Олеговна Х., получила легкие травмы, проходит лечение амбулаторно, уточнил губернатор. По его словам, в детской областной больнице остаются две девочки. Ребенок 2019 года – в состоянии средней степени тяжести, но медики отмечают положительную динамику, отметил губернатор. Пациентка переведена из реанимации в отделение. Ребенок 2007 года, находится в реанимационном отделении, повреждения систем и органов нет, тяжелое посттравматическое расстройство. На сегодня запланирована телемедицинская консультация с РДКБ. В РДКБ имени Пирогова проходит лечение ребенок 2006 года рождения. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, с положительной динамикой. Мальчик готовится к операции, рассказал губернатор. ДТП произошло в четверг на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже были переведены на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Сообщалось, что, согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. На данный момент он арестован на два месяца.
https://ria.ru/20230825/dtp-1892287008.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1794dea5134b092d8f97c48b38958778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша
После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии
Шапша: после ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости.
Пять пациентов, включая двоих детей, остаются в тяжелом состоянии после ДТП на остановке в Калуге, сообщил губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале
.
Он написал, что калужские медики, специалисты федеральных медцентров делают все возможное для лечения жителей области, пострадавших в ДТП на улице Кирова
в Калуге.
Обвиняемый в ДТП в Калуге привлекался за нарушения ПДД 38 раз за год
"В НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова находятся Дарья Викторовна Б. и Диана Руслановна М. Им проведены операции. Состояние тяжелое, есть положительная динамика. Наталья Анатольевна З. - состояние остается тяжелым", - написал Шапша.
В калужской областной больнице лечатся Вера Владимировна Ж. и Марина Рустамовна Л., а в больнице скорой медицинской помощи - Анна Александровна Ф. Все они, по словам губернатора, в состоянии средней степени тяжести, переведены из реанимации в отделение. Еще одна взрослая пациентка, Дарья Олеговна Х., получила легкие травмы, проходит лечение амбулаторно, уточнил губернатор.
По его словам, в детской областной больнице остаются две девочки. Ребенок 2019 года – в состоянии средней степени тяжести, но медики отмечают положительную динамику, отметил губернатор. Пациентка переведена из реанимации в отделение. Ребенок 2007 года, находится в реанимационном отделении, повреждения систем и органов нет, тяжелое посттравматическое расстройство. На сегодня запланирована телемедицинская консультация с РДКБ.
В РДКБ имени Пирогова проходит лечение ребенок 2006 года рождения. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, с положительной динамикой. Мальчик готовится к операции, рассказал губернатор.
ДТП произошло в четверг на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже были переведены на лечение в Москву
.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ
(нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Сообщалось, что, согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. На данный момент он арестован на два месяца.
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России