https://ria.ru/20230828/dtp-1892686338.html

После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии

После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.08.2023

После ДТП на остановке в Калуге пять человек остаются в тяжелом состоянии

Пять пациентов, включая двоих детей, остаются в тяжелом состоянии после ДТП на остановке в Калуге, сообщил губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:58

2023-08-28T14:58

2023-08-28T14:58

происшествия

калуга

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пять пациентов, включая двоих детей, остаются в тяжелом состоянии после ДТП на остановке в Калуге, сообщил губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Он написал, что калужские медики, специалисты федеральных медцентров делают все возможное для лечения жителей области, пострадавших в ДТП на улице Кирова в Калуге. "В НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова находятся Дарья Викторовна Б. и Диана Руслановна М. Им проведены операции. Состояние тяжелое, есть положительная динамика. Наталья Анатольевна З. - состояние остается тяжелым", - написал Шапша. В калужской областной больнице лечатся Вера Владимировна Ж. и Марина Рустамовна Л., а в больнице скорой медицинской помощи - Анна Александровна Ф. Все они, по словам губернатора, в состоянии средней степени тяжести, переведены из реанимации в отделение. Еще одна взрослая пациентка, Дарья Олеговна Х., получила легкие травмы, проходит лечение амбулаторно, уточнил губернатор. По его словам, в детской областной больнице остаются две девочки. Ребенок 2019 года – в состоянии средней степени тяжести, но медики отмечают положительную динамику, отметил губернатор. Пациентка переведена из реанимации в отделение. Ребенок 2007 года, находится в реанимационном отделении, повреждения систем и органов нет, тяжелое посттравматическое расстройство. На сегодня запланирована телемедицинская консультация с РДКБ. В РДКБ имени Пирогова проходит лечение ребенок 2006 года рождения. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, с положительной динамикой. Мальчик готовится к операции, рассказал губернатор. ДТП произошло в четверг на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже были переведены на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Сообщалось, что, согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. На данный момент он арестован на два месяца.

https://ria.ru/20230825/dtp-1892287008.html

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калуга

калужская область

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происшествия, калуга, калужская область, владислав шапша