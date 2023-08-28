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Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали - РИА Новости, 28.08.2023
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11:09 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/draka-1892621785.html
Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали
Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали - РИА Новости, 28.08.2023
Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали
Сотрудники полиции возбудили дело о хулиганстве после драки с поножовщиной в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:09
2023-08-28T11:09
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили дело о хулиганстве после драки с поножовщиной в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области. "Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Электросталь по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. По информации ведомства, 27 августа в дежурную часть поступило сообщение, что возле одного из домов, расположенных на Железнодорожной улице, происходит драка. Предварительно было установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о потасовке между работниками Wildberries. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление остальных участников инцидента и задержание причастных в нанесении телесных повреждений, сообщается в релизе.
https://ria.ru/20230626/draka-1880541601.html
электросталь
московская область (подмосковье)
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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали

Дело о хулиганстве завели после драки работников Wildberries в Электростали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили дело о хулиганстве после драки с поножовщиной в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.
«
"Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Электросталь по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, 27 августа в дежурную часть поступило сообщение, что возле одного из домов, расположенных на Железнодорожной улице, происходит драка.
Предварительно было установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о потасовке между работниками Wildberries.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление остальных участников инцидента и задержание причастных в нанесении телесных повреждений, сообщается в релизе.
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