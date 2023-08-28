https://ria.ru/20230828/draka-1892621785.html

Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали

Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали - РИА Новости, 28.08.2023

Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной в Электростали

Сотрудники полиции возбудили дело о хулиганстве после драки с поножовщиной в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:09

2023-08-28T11:09

2023-08-28T11:09

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили дело о хулиганстве после драки с поножовщиной в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области. "Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Электросталь по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. По информации ведомства, 27 августа в дежурную часть поступило сообщение, что возле одного из домов, расположенных на Железнодорожной улице, происходит драка. Предварительно было установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о потасовке между работниками Wildberries. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление остальных участников инцидента и задержание причастных в нанесении телесных повреждений, сообщается в релизе.

https://ria.ru/20230626/draka-1880541601.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)